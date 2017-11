Rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyä on uudistettava pikaisesti

Ympäristöministeriön teettämässä, luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn kehittämistä koskevassa selvitysraportissa esitetään lukuisia suosituksia sääntelyn ja menettelyjen kehittämiseksi. MTK vaatii, että asiassa ryhdytään pikaisesti lainsäädännöllisiin toimiin, jotta monin tavoin ongelmallinen nykyjärjestelmä saadaan uudistettua Suomen perustuslain mukaiseksi, korvaustasoiltaan riittäväksi ja menettelyiltään sujuvaksi.

Selvitysraportista ilmenee, että avustuspäätösten lukumäärä ja myönnettyjen avustusten euromäärä ovat kasvaneet merkittävästi. ELY-keskusten tekemiin päätöksiin perustuvat havainnot osoittavat vahinkojen kohdistuvan suurelta osin maatalouteen etenkin viljelys- ja eläinvahinkojen kautta.

– Erityisesti rauhoitettujen lintujen maataloudelle aiheuttamat vahingot ovat todellinen ongelma, joka tulee ottaa vakavasti. Linnuista johtuvat taloudelliset menetykset tulisi korvata todellisia vahinkoja vastaavasti ja sujuvien menettelyjen kautta, sanoo MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola.

Raportin mukaan nykyinen sääntely ei vastaa Suomen perustuslain vaatimuksia. Kritiikkiä esitetään myös ELY-keskusten tekemien päätösten perusteluja kohtaan, minkä lisäksi peräänkuulutetaan selkeää ohjeistusta ja yksinkertaista korvausten hakemisen prosessia. MTK on toivonut kyseisiin asioihin puuttumista.

– On hyvä, että jäsentemme käytännössä havaitsemat nykyisen järjestelmän merkittävät puutteet ja ongelmakohdat on selvitystyössä tunnistettu. Tarvitsemme kokonaan uuden lain, joka on oikeudenmukainen ja selkeä. Asiassa on ryhdyttävä toimiin pikaisesti, kannustaa MTK:n lakimies Anna-Rosa Asikainen.

MTK pitää raportissa esitettyjä kehitysehdotuksia pääosin kannatettavina. Uudessakaan laissa korvauksia ei rajattaisi tiettyihin vahinkojen aiheuttajiin tai tiettyihin vahinkojen kohteisiin, mikä on MTK:n mukaan hyvä lähtökohta. MTK:n mielestä myös alustavat linjaukset vahingon arvon määrittelystä ovat oikeansuuntaisia mahdollistaessaan normisatotasoista ja yksikköhinnoista poikkeavien tilanteiden huomioinnin.

Vahinkojen ennaltaehkäisemisen osalta MTK korostaa, että järjestelmän kohtuullisuuden ja yksinkertaisuuden vuoksi ennaltaehkäisyn tavoitteita ei tule säätää nykyistä laajemmiksi eikä korvausedellytyksiä tiukemmiksi.

– Toimiva korvausjärjestelmä, jonka riittävä rahoitus on turvattu, on ehdottoman tärkeä. Kuitenkin myös lainsäädännön tulkinta esimerkiksi häirintään myönnettävien poikkeuslupien osalta on oltava järkevää, Asikainen muistuttaa.

Aluehallintouudistuksen ollessa vielä monelta osin keskeneräinen asiaan liittyvä hallinnollinen rakenne on toistaiseksi epäselvä. MTK katsoo, että maakunta olisi oikea taho ottamaan vastaan vahinkoilmoituksen ja korvaushakemuksen sekä tekemään asiassa päätöksen.

Lisätietoja

Liisa Pietola, ympäristöjohtaja, MTK, puh. 050 438 4014

Anna-Rosa Asikainen, lakimies, MTK, puh. 040 920 9858