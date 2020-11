Rautalammin kunnalle myönnettiin vesitalouslupa Konnekosken kanavan rakentamiseksi (Itä-Suomi)

Rautalammin kunnalle on myönnetty vesilain mukainen lupa Konneveden Kellarilahden ja Hankaveden Vasikkalahden yhdistävän kanavan, sulun ja maantiesillan rakentamiseksi. Rakentamisen edellytyksenä on, että Rautalammin kunta hankkii hanketta varten tarvittavat maa- ja vesialueet omistukseensa tai että kunta saa pysyvän käyttöoikeuden niihin.

Rakennettava kanava on noin 320 metriä pitkä ja se yhdistää Konneveden Kellarilahden ja Hankaveden Vasikkalahden toisiinsa. Kanavan rakenteisiin kuuluvat: Kellarilahden puoleinen, noin 30 metriä pitkä alakanava; venesulku, jonka hyötyleveys on 4,7 metriä ja hyötypituus 16,2 metriä; Hankaveden Vasikkalahden puoleinen, noin 200 metriä pitkä yläkanava. Ylä- ja alakanavan sulun puoleisessa päädyssä on veneiden odotuslaituri. Maantie 16089 siirtyy kulkemaan teräsrakenteista siltaa pitkin, joka rakennetaan kanavan yli.

Kanavan rakentaminen tapahtuu pääasiassa kuivatyönä. Rakentamisen aikana vesistövaikutuksia on tarkkailtava. Kellarilahden puolella työalueet, jotka aiheuttavat vesistön samentumista, on eristettävä muusta vesialueesta pohjaan asti ulottuvilla suojaseinillä.

Hanke mahdollistaa turvallisen vesireitin Konneveden ja Hankaveden välille. Vesiliikenteen siirtyminen Konnekoskesta kanavaan mahdollistaa Konnekosken kalataloudellisen kunnostamisen ja parantaa Konnekosken virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Lupapäätös nro 85/2020 on nähtävillä vesi- ympäristölupien tietopalvelussa (ei toimi Internet Explorer selaimella). Päätös löytyy helposti, kun hakusanaksi laittaa asian käsittelynumeron ISAVI/4885/2018.

Lisätietoja:

johtaja Johanna Ahonen, p. 0295 016 867

ympäristöneuvos Hennamaarit Korhonen, p. 0295 016 501

etunimi.sukunimi@avi.fi

Itä-Suomen AVI