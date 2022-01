Rautatieaseman lippuhallin Olivian avaaminen siirtyy maaliskuulle

Rautatieaseman vanhaa lippuhallia on nyt remontoitu vuoden ajan yhdessä Museoviraston kanssa historiaa ja Eliel Saarisen suunnittelemaa arvokiinteistöä kunnioittaen. Suojellun tilan remontointi on tuonut projektiin omat haasteensa ja lupaprosessinsa, mutta nyt tilan kunnostus alkaa olla loppusuoralla ja upea kahdeksan metriä korkea lippuhalli on saanut uuden ilmeen.

“Kun lähdetään muuttamaan mitä tahansa tilaa ravintolaksi, remontti on aina mittava ja siinä tulee viivästyksiä. Tilaan on rakennettu muun muassa suuri ravintolakeittiö ihan alusta asti sähköineen ja vesipisteineen, ja salista on tehty uloskäynti terassille ikkuna-aukon kautta”, Olivia Restaurantsin maajohtaja Juha Räsänen kertoo.

Tila on kunnostettu alkuperäistä kunnioittaen ja Olivian sisustus on valittu huolella tilan tunnelmaan sopivaksi. Tällä hetkellä keittiöön asennetaan laitteita ja ravintolasalin kalustaminen on käynnissä. Yksi Olivian ylpeydenaiheista on Italiasta tuotu kaksi metriä korkea ja kaksi metriä leveä kaasulla toimiva pizzauuni, jossa voi paistaa pyörivän sisäosan ansiosta jopa 12 pizzaa kerralla.

“Asiakkaat pääsevät näkemään ja aistimaan aitoa italialaista tunnelmaa, kun pizzakokit paistavat pizzoja ravintolasalin puolella”, Räsänen kertoo.

Myös VR on tehnyt rautatieasemalla kunnostustöitä. Rakennuksen ilmanvaihto on modernisoitu ja talotekniikka on siirretty kellarista katolle. Sen myötä Olivian alakertaan on saatu tilaa sosiaali- ja varastotiloille sekä esivalmistelukeittiölle.

Lippuhallina aiemmin toiminut tila palautetaan remontissa takaisin alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa, ravintolaksi. 50-luvun lopulle saakka tila palveli toisen- ja kolmannen luokan lipun ostaneiden odotus- ja ravintolasalina. Oliviaan tulee 320 asiakaspaikkaa ja Kaivokadun puolelle rakennettavalle terassille 250 asiakaspaikkaa lisää.

Olivia etsii kokkeja, tarjoilijoita ja baarimestareita

Italialaisia herkkuja päästään maistelemaan Helsingissä keväällä 2022, kun keskustaan avataan kaksi upeaa Olivia-ravintolaa. Olivia Central Stationin jälkeen avataan Olivia Kluuvi Kluuvikadulle Yliopistonkadun ja Aleksanterinkadun kulmaan. Ravintolat tarjoavat herkullisen makumatkan eri puolille Italiaa – Central Station tutustuttaa milanolaiseen makumaailmaan ja Olivia Kluuvissa on tarjolla roomalaisia klassikkoruokia.

Esimakua Olivian Italialaisista herkuista saa rautatieasemalle Olivia-ravintolan kainaloon joulukuussa avatusta take away -kahvilasta Prontosta, jossa on tarjolla muun muassa herkullista Pizza al Tagliota.

Olivia etsii nyt joukkoihinsa italialaisesta ruoka- ja viinikulttuurista innostuneita ravintola-alan ammattilaisia. Töitä on tarjolla niin salin kuin kettiönkin puolella esimerkiksi vuoropäälliköille, kokeille, tarjoilijoille ja baarimestareille. Ravintoloihin palkataan yli sata kokoaikaista ja osa-aikaista työntekijää.

Olivian uudet työntekijät pääsevät mukaan valmistelemaan, maistelemaan ja järjestämään ravintoloiden avaamista osana hyväntuulista ja energistä työyhteisöä. Olivian viihtyisä työympäristö on pidetty ja Olivia on saanut Great Place to Work -sertifikaatin Norjassa ja Ruotsissa. Lisäksi Olivia on listattu 16. parhaaksi työpaikaksi Euroopassa yli 500 työntekijän yritysten -kategoriassa.

“Oliviassa on hienot mahdollisuudet edetä, sillä emme pelkää valita nuoria johtotehtäviin. Monet esimiehemme ovat edenneet urallaan tarjoilijan tai kokin tehtävistä johtoportaaseen. Tästä esimerkkinä toimitusjohtajamme Fredrik Remmen, joka aloitti uransa ravintolan puolelta."