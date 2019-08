Rautatientorin metroasema aukeaa matkustajille maanantaina

Teknisten järjestelmien testausten jälkeen sunnuntai-iltana varmistui, että Rautatientorin metroasema voidaan avata turvallisesti matkustajille heti maanantaiaamuna metroliikenteen alkaessa. Perjantaina tapahtuneen mittavan vesivahingon jälkeinen tilojen siivous ja tarkastaminen sekä järjestelmien testaus ovat edenneet suunnitellusti.

- Iso joukko HKL:n ja alihankkijoiden henkilöstöä on työskennellyt viikonlopun kellon ympäri, jotta asema saadaan avattua. Rautatientorin asema on metroasemista vilkkain ja sen kautta arkipäivinä kulkee noin 80 000 matkaa. Kiitos sitoutuneelle henkilöstölle, jonka ansiosta kaupunkilaisten arjelle tärkeä asema on huomenna käytössä” toteaa HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

Vesivahingon johdosta vaurioituneet hissit Rautatientorin metroasemalla tulevat olemaan poissa käytöstä pitkään. Hissillä liikkuvia pyydetään välttämään Rautatientoria. Tarvittaessa järjestyksenvalvojat avustavat asemalla. Esimerkiksi polkupyörien ja lastenrattaiden kuljettaminen liukuportaissa on kielletty.

Hissien lisäksi pienempiä korjauksia asemalla tullaan tekemään vielä jonkin aikaa.