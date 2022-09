Ravinnekiertotukea tulossa biokaasulaitoksille

Tukea ei voi myöntää kaikille biokaasua tuottaville laitoksille

Tukea ei myönnetä kaikille biokaasua tuottaville laitoksille. Yksi tärkeimpiä tuensaannin edellytyksiä on laitoksen kyky käsitellä lannassa tai vesikasvijätteessä oleva fosfori kustannustehokkaasti lannoitevalmisteiksi. Toimija ilmoittaa käsittelyyn tarvitsemansa tukitason tarjouskilpailussa. Tarjouskilpailun jälkeen tarjoukset pisteytetään ennalta ilmoitettujen laskentakriteerien perusteella, ja tuki myönnetään parhaiten pisteytyksessä pärjänneille toimijoille. Tuen määrä on sidottu laitoksen vastaanottaman tukikelpoisen biomassan sisältämän fosforin määrään. Tukea haetaan Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, ja tukihakuun liittyvä tarjouskilpailu alkaa myöhemmin ilmoitettavana aikana. Tavoitteena on käynnistää tarjouskilpailu vuoden 2022 lopulla. Ennen tukijärjestelmän käynnistymistä sen tulee saada valtiontukihyväksyntä komissiolta.

Lannoitteita valmistamalla saadaan ravinneylijäämä kuljetettua kustannustehokkaasti alueille, joilla ravinneylijäämää ei muodostu. Toiminnalla edesautetaan vesien- ja merenhoidon tavoitteiden saavuttamista, vähentämällä alueellista ravinnekuormaa sisävesissä ja rannikon merialueilla.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, MMM, veli-pekka.reskola@gov.fi

Projektipäällikkö Olli Salo, Varsinais-Suomen ELY-keskus, olli.m.salo@ely-keskus.fi