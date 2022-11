Ravinnon omega-3-rasvahapot saattavat suojata lapsia infektioilta ja tyypin 1 diabeteksen esiasteelta

Suomalaistutkimuksen mukaan perinnölliseen riskiryhmään kuuluvilla lapsilla, jotka saavat ravinnostaan runsaasti tiettyjä rasvahappoja, on muita pienempi todennäköisyys saada tyypin 1 diabeteksen esiaste, eli muodostaa taudin kehittymiselle tyypillisiä vasta-aineita.

Rasvahapoista erityisesti suurempi pehmeiden rasvojen eli monityydyttymättömien omega-3-rasvahappojen ja kertatyydyttymättömien rasvahappojen saanti oli yhteydessä pienempään diabeteksen esiasteen riskiin.

Kansainvälisessä TRIGR-tutkimuksessa suurempi omega-3-rasvahappojen osuus syntymän aikaan napaverestä mitattuna ja 6–18 kuukauden iässä pienensi riskiä sairastua joihinkin infektioihin ennen 18 kuukauden ikää. Infektioiden määritys perustui veren mikrobivasta-ainetasoihin, ja tarkastelussa oli yli 10 eri infektioita aiheuttavaa mikrobia. Tässä tutkimuksessa verestä mitattu korkeampi D-vitamiinipitoisuus ei pienentänyt infektioriskiä.

Tulokset tukevat käsitystä siitä, että ravinnon omega-3-rasvahapot saattavat suojata tyypin 1 esidiabeteksen kehittymiseltä ja varhaisilta infektioilta.

Ruokasuosituksissa suositellaan omega-3 rasvahappojen lähteitä

Hyviä omega-3-rasvahappojen ruokalähteitä ovat rasvaiset kalat, kasviöljyt, erityisesti rypsiöljy sekä tietyt pähkinät ja siemenet, kuten saksanpähkinä ja pellavansiemen. Pienet lapset saavat omega-3-rasvahappoja myös äidinmaidosta ja äidinmaidonkorvikkeista. Verestä mitattaviin rasvahappotasoihin vaikuttaa ravinnon lisäksi muitakin tekijöitä, kuten perimä.

Tulokset tukevat nykyisiä lasten ruokasuosituksia, joissa suositellaan valitsemaan koko perheen ruoaksi useammin pehmeän rasvan lähteitä, eli kasviöljyjä, pähkinöitä, siemeniä ja kalaa sekä harvemmin paljon kovaa rasvaa sisältäviä ruokia, kuten rasvaisia lihoja ja makkaroita.

Nyt julkaistut tutkimukset tukevat käsitystä, että jo varhainen, mukaan lukien äidin raskaudenaikainen, riittävä pehmeän rasvan saanti on hyödyllistä lapsen terveydelle.

Tutkittavana lapsia, joilla kohonnut riski sairastua tyypin 1 diabetekseen

Suomalaistutkimus on osa DIPP-tutkimusta (Finnish Type 1 Diabetes Prediction and Prevention Study), jossa pyritään selvittämään erilaisia tyypin 1 diabeteksen suoja- ja riskitekijöitä. Tässä tutkimuksessa oli mukana 5674 lasta.

Kansainvälisessä TRIGR (Trial to Reduce IDDM in the Genetically at Risk) Divia-tutkimuksessa oli mukana 576 lasta, jotka ovat alun perin osallistuneet interventiotutkimukseen, jossa tutkittiin erilaisten äidinmaidonkorvikkeiden vaikutusta tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen.

Molemmissa tutkimuksissa oli mukana lapsia, joilla oli perimänsä puolesta kohonnut riski sairastua tyypin 1 diabetekseen. Siksi ei tiedetä, ovatko tulokset yleistettävissä lapsiin, joilla ei ole tyypin 1 diabetekseen liittyvää geneettistä alttiutta.

DIPP-tutkimuksen tulokset on julkaistu European Journal of Nutrition -tiedelehdessä.

TRIGR-tutkimuksen tulokset on julkaistu Clinical Nutrition -tiedelehdessä.