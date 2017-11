Ravintola-alan liikkeenjohdon huippuseminaari Messukeskuksessa maaliskuussa

Update Forum of Restaurant Business on ravintola-alan ammattilaisille tarkoitettu huippuseminaari, joka tarjoaa askelmerkkejä ravintola-alan tulevaisuuden menestymiseen ja pohtii menestymiseen vaikuttavia keskeisimpiä tekijöitä. Seminaari järjestetään osana ravintola- ja ruoka-alan ammattitapahtumaa Gastro Helsinkiä Messukeskuksessa 14.3.2018

Update Forum of Restaurant Business vastaa siihen, miten ravintolat digitalisoidaan ja viedään mobiiliin, kuinka henkilöstön arvostus takaa onnistuneen bisneksen, miten ravintolabisnes kasvatetaan kansainvälisiin mittoihin, miten noustaan maailman parhaaksi omalla alallaan ja kuinka oma asenne ja monikulttuurisuus voimavarana vaikuttavat menestymiseen.

Digitaalisuudesta, konseptoinnista ja liikkeenjohdosta, positiivisesta johtamisesta ja vahvuuksien löytämisestä ovat puhumassa Pinchos-ravintolasovelluksen puheenjohtaja Wilhelm Vintilescu, Fafa’s ravintolaketjun perustaja ja toimitusjohtaja Doron Karavani, toimitusjohtaja ja positiivisen johtamisen asiantuntija Ari Rämö, The World’s Best Female Chef 2016 Ana Roš sekä yksi Ruotsin suosituimmista ja innostavimmista puhujista, yhteiskuntatieteilijä Milad Mohammadi. Seminaarin moderaattoreina ovat Elina Koivumäki, Kalle Ruuskanen ja Tommi Tervanen.



Update Forum of Restaurant Business 2018 puhujat:

Wilhelm Vintilescu on kansainvälisen sporttibaari-ravintoloiden ketjun O’Learysin entinen toimitusjohtaja ja maailman ensimmäisen ravintolasovellus Pinchosin luoja. Pinchos-sovellukseen osallistuu 40 ravintolaa Ruotsissa ja suosio lisääntyy koko ajan. Vintilescu on kiinnostunut innostavasta työympäristöstä ja asiakaspalvelusta, sekä digitaalisten tekniikoiden tuomista uusista mahdollisuuksista ravintola-alalla.

Doron Karavani on katu- ja pikaruokaa onnistuneesti yhdistävän Fafa’s-ravintolaketjun luoja. Fafasin tavoitteena on olla globaali brändi. Ketjulla on nykyään 21 ravintolaa Suomessa, ja suunnitteilla on toimipisteiden avaaminen Ruotsiin, Norjaan, Baltiaan ja Britanniaan.

Ari Rämö on Yksinkertaista johtamista ¬- arvostaen -kirjan kirjoittaja, bloggaaja, luennoitsija ja toimitusjohtaja. Hänen luotsaamansa teknologiayritys SICK Oy on sijoittunut omassa sarjassaan Great Place to Work-listauksen kärkisijoille jo kymmenen vuoden ajan. Rämön johtamisfilosofiassa keskeistä on ihmisten arvostaminen joka tilanteessa.

Ana Roš on slovenialainen huippukokki. Hänen tarinansa on kiinnostava esimerkki alalle vahingossa päätyneestä henkilöstä, joka vuosia myöhemmin löytää itsensä alan huipulta. Vuonna 2016 The World’s Best Female Chef -tittelillä palkittu Roš seuraa Dominique Crennin, Hélène Darrozen ja Anne-Sophie Picin jalanjälkiä.

Milad Mohammadi on yhteiskuntatieteilijä ja asianajaja sekä yksi Ruotsin innostavimmista puhujista. Iranissa syntynyt Mohammad kannustaa yrityksiä ja kuntia työskentelemään moninaisuuden, yhteenkuuluvuuden ja johtajuuden eteen. Puheissaan Mohammadi hyödyntää henkilökohtaisia kokemuksiaan maahanmuuttajana.



Update Forum of Restaurant Business 14.3.2018 klo 8.30-13

Liput 350 € + alv / kpl

Järjestäjät Gastro Helsinki ja Aromi-lehti www.updateforum.fi



Lisätietoja:

Gastro Helsinki, tiedottaja Johanna Suni p. 0405154216, johanna.suni@messukeskus.com

updateforum.fi, gastrohelsinki.fi

Gastro Helsinki 14.–16.3.2018

Joka toinen vuosi Messukeskuksessa Helsingissä järjestettävä Suomen innovatiivisin ja merkittävin ravintola- ja ruoka-alan ammattilaisten tapahtuma esittelee alan uutuudet ja trendit. Maksuton sisäänpääsy yli 18-vuotiaille alan ammattilaisille rekisteröitymällä. Avoinna ke–to 9–17 ja pe 9–16. www.gastrohelsinki.fi |@gastrohelsinki |#gastrohelsinki |