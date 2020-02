Ravintola Lastu Lahden Sibeliustalossa avaa ovensa uudistuneena

Taco Bellin kasvun vuosi 2019 31.12.2019 11:44:15 EET | Tiedote

Taco Bell tuplasi ravintoloiden ja ravintolatyöntekijöiden määrän Suomessa vuonna 2019. Työntekijät ovat Taco Bell -ketjussa aina sijalla yksi, mikä on pitänyt henkilökunnan vaihtuvuuden alhaisella tasolla. Uutuustuotteista on saatu nauttia pitkin vuotta, ja uutta on luvassa myös tammikuussa 2020, kun suosituksi tuotteeksi osoittautunut Chalupa jää pysyvästi menuvalikoimaan.