Ravintola Nokkaan kahden tähden kokkivieras

Suomen parhaimpien ravintoloiden joukkoon lähes kahden vuosikymmenen ajan kuulunut Nokka on vastuulliseen gastronomiaan ja sesonkiajatteluun pohjautuvan lähiruoan edelläkävijä. Laajentaakseen näkemystään pohjoismaisten raaka-aineiden monipuolisesta käytöstä, kutsuu Nokan ravintoloitsija Ari Ruoho keittiöön vieraakseen kanssaan samat kestävät arvot jakavia huippukokkeja. Nokan ensimmäinen tähtivierailija on porilaislähtöinen Mickael Viljanen, joka on kaksi Michelin-tähteä omaavan dublinilaisen The Greenhouse -ravintolan keittiömestari ja ravintoloitsija. Viljanen saapuu Nokkaan maaliskuun 22. päivänä.

Ravintola Nokan ravintoloitsija ja pitkäaikainen keittiöpäällikkö Ari Ruoho toteuttaa Katajanokalla unelmaansa kansainvälisen tason huippuravintolasta, joka tarjoilee luonnon ja ympäristön kannalta kestäviä ruokailuelämyksiä. 18-vuotias Nokka on avauksestaan saakka erikoistunut kotimaisen pientuottajaverkostonsa antimien jalostamiseen huippuravintolalle sopivaan muotoon ja korostanut vastuullisuutta ennen kuin siitä tuli trendi. Nokan nyt alkavat huippukokkivierailut korostavat valittua linjaa ja tuovat suomalaisten ravintola-asiakkaiden ulottuville myös kansainvälisiä näkemyksiä luonnonläheisestä ja vastuullisesta fine dining -elämyksestä.

Nokan ensimmäinen tähtivieras on Tukholmassa syntynyt, mutta Porissa varttunut ja kokiksi opiskellut Mickael Viljanen. Hän on 20 vuoden ajan kokannut Irlannissa ja vuodesta 2012 lähtien toiminut dublinilaisen The Greenhouse -tähtiravintolan keittiömestarina ja osakkaana. Viljanen on palkittu Irlannissa arvostetun Food and Wine Magazine -julkaisun Vuoden kokki -arvolla kolme kertaa ja Vuoden ravintola -tittelin hänen luotsaamansa ravintolat ovat saaneet kahdesti. Saarivaltion kärkiravintoloiden joukkoon kuuluva 40 asiakaspaikan The Greenhouse on yksi kolmesta irlantilaisesta kahden Michelin-tähden ravintolasta, ja sen keittiön kulmakivenä on huippulaadukkaiden sesonkiruokien hyödyntäminen. Meren äärellä varttuneen ja työskentelevän Viljasen intohimona ovat myös merenelävät.

- On upeaa saada Mickael Viljanen Suomeen ja Nokkaan. Hän on jättänyt jälkensä irlantilaiseen ravintolakulttuuriin juuri sellaisella luonnonläheisellä nokasta häntään -ruoanlaittoajatuksella, jota haluamme itsekin vaalia. Uskon, että pääsemme näkemään ja maistamaan uudenlaisia tapoja käyttää raaka-aineita ja saamme hänen näkemyksistään inspiraatiota myös omaan tekemiseemme, kertoo ravintoloitsija Ari Ruoho ja jatkaa:



- Viljanen on vieraanamme valitettavasti vain yhden, varmasti ainutlaatuisen sunnuntaipäivällisen ajan, sillä hänet tunnetaan tähtiensä lisäksi myös siitä, ettei ole koskaan poissa oman ravintolansa keittiöstä.

Ravintola Nokka tulee kevään aikana panostamaan myös annoksilleen sopivien viinien esittelyyn ja esillepanoon. Ravintolassa on yli 200 erilaisen viinin kellari, johon myös asiakkaille mahdollistetaan opastettu pääsy valitsemaan ja maistamaan suosikkejaan.

Alkuvuoden uudistuksiin kuuluu myös Ruohon ja ravintolayhtiö NoHo Partnersin yhteisyrityksen, Wild & Finnish Oy:n, perustaminen. Sen myötä kumppanit operoivat Nokkaa jatkossa yhteistyössä Ruohon johdolla kehittäen suomalaista ravintolakulttuuria entistä kestävämpään suuntaan.

Mickael Viljanen ja Ari Ruoho valmistavat Nokassa yhteispäivällisen sunnuntaina 22.3.2020 klo 17. Paikkoja 46 hengelle. Päivälliskortti 199 euroa sisältäen viinipaketin. Varaukset: tiina.hautala@ravintolanokka.fi