Ravintola Palace houkutteli saliinsa suomalaisen viinimaailman tähtiä

TIEDOTE 28.11.2017. Helsingin Eteläranta 10:n ravintola Palace on saanut keittiönsä lisäksi Suomen kirkkaimpia tähtiä vastaamaan myös viinitarjonnastaan. Viinimestareiden kolminkertainen Suomen mestari ja Pohjoismaiden parhaaksi sommelieriksi vuonna 2003 valittu Juha Lihtonen tekee lähes 15 vuoden jälkeen paluun ravintolasaliin. Hänen parinaan toimii nuoremman viinimestarisukupolven nouseva tähti sommelière Riina Nissinen, joka on vastannut Palacen viinilistan rakentamisesta.

Modernin suomalaisen gastronomian huipulle paluutaan tekevä ravintola Palace avautui viime viikolla Suomen menestyneimmän keittiömestarin Hans Välimäen ja aisaparinsa Eero Vottosen johdolla. Huippuravintolan tarjoaman asiakaskokemuksen täydentäjäksi kutsui Välimäki Palacen legendaarisen viinikellarin jälleenrakentajaksi aiemmin Savoyssa ja viimeksi Finnjävelissä toimineen sommelière Riina Nissisen. Nissinen toimi Hans Välimäen apuna myös Tampereella Masu Asian Bistrossa, sekä oli ravintola August von Trappen ravintolapäällikkö. Tuorein kiinnitys Palacen viinitiimiin on Suomen menestyneimpiin viinimestareihin kuuluva Juha Lihtonen, joka tekee lähes 15 vuoden viinikirjailija- ja kouluttajarupeaman jälkeen paluun ravintolasaliin.

”On hienoa nähdä, että Palace houkuttelee puoleensa tähtiä. Riina Nissinen oli työparini Tampereella ja tiedän, että hänessä on potentiaalia myös viinimestareiden raskaaseen kansainväliseen sarjaan. Juha Lihtonen taas on suomalaisen sommelier-osaamisen kiistaton tähti, joka on viimeiset vuodet keskittynyt asiantuntijuutensa jakamiseen kirjallisella puolella. Se, että hän palaa pitkästä aikaa taas saliin, on sinällään jo alallamme merkkitapaus”, iloitsee ravintola Palacen keittiömestari Hans Välimäki.

Alun perin kokiksi valmistunut Juha Lihtonen on Suomen palkituimpiin kuuluva sommelier. Hänet on valittu Suomen parhaaksi vuosina 2000, 2002 ja 2003, jolloin hänet palkittiin myös Pohjoismaiden parhaana. Euroopan 10 parhaan viinimestarin joukkoon hänet on valittu 2000, 2002 ja 2004 ja maailman TOP10-sijoitus on vuodelta 2000, jolloin Lihtonen voitti myös Vuoden hovimestari -kisan. Aktiivisen kilpailu-uransa jälkeen Lihtonen keskittyi viinialan yrittämiseen ja oli perustamassa arvostettua FINE Wine Magazines -mediaperhettä, jonka päätoimittajana hän toimii edelleen. Lisäksi hän on ollut luomassa maailman suurinta viinitietokantapalvelua Tastingbook.comia. Ravintola Palacen sommelieriksi hän hakeutui kuultuaan sen keittiömestaritiimin kokoonpanosta.

”Näin Hans Välimäen Palacen julkistuksen jälkeen Arto Nyberg -shown vieraana ja aistin, että hän on luomassa taas jotain suurta. Emme ole koskaan aiemmin työskennelleet yhdessä, mutta hänen huikeaa uraansa sivusta seuranneena olen pitkään toivonut yhteistyötä Hansin kanssa. Soitin lähetyksen jälkeen Hansille ja totesin haluavani tiimiin mukaan. Ensimmäiset päiväni Eteläranta 10:n kattokerroksessa ovat osoittaneet, että päätös oli oikea ja huomasin, kuinka ikävä minulla onkaan ollut ravintolasalissa tapahtuvia asiakaskohtaamisia. Viinit ovat intohimoni ja haluan tuottaa viinejä ja huippuruokia yhdistämällä elämyksiä niitä arvostaville ihmisille. Legendaarisesta historiastaan tunnettu ja nyt uudelleen synnytetty Palace asiakkaineen tarjoaa tähän ainutlaatuisen mahdollisuuden”, innostuu sommelier Juha Lihtonen paluustaan ravintolasaliin.

Riina Nissinen liittyi Palacen tiimiin jo aiemmin syksyllä, kun Välimäki antoi hänen vastuulleen Palacen viinilistan rakentamisen. Sitä on tehty läheisessä yhteistyössä keittiömestareiden kanssa, sillä viinivalikoiman on pitänyt tukea Välimäen ja Vottosen ideoimaa ruokalistaa.

”Tässä salissa on nautittu maailman parhaista viineistä jo puolen vuosisadan ajan. Kymppikerroksesta avautuva maisema toimi inspiraationani luodessani pohjaa listalle, jossa kohtaavat viinimaailman nousevat tähdet, sekä varmat klassikot. Uskallan sanoa, että se on nyt toimiva yhdistelmä Palacen historiaa kohtaan tuntemaani kunnioitusta sekä rohkeuttani myös rikkoa rajoja”, taustoittaa sommelière Riina Nissinen ja paljastaa, että Palacen valikoimasta löytyy esimerkiksi Romanée-Conteja, eräitä maailman vaikeimmin saatavia viinejä, sekä maailman korkeimmalla tuotettu viini Himalajan rinteiltä Kiinasta.