RAVINTOLA PALACE VASTAA JATKOSSA MYÖS ESPASTA

Viime vuonna perustetun Espan konsepti on alusta alkaen ollut tarjota hyvistä raaka-aineista huolella tehtyä yksinkertaista ruokaa. Tämä ei tule olennaisilta osiltaan muuttumaan. Tavoitteena on olla kaupunkilaisten rakastama, moderni helsinkiläinen ravintola. Laadukas ”kulmakuppila”, mutta kulma vain sattuu olemaan kaupungin hienoin.



”Espan ruoka tulee olemaan sellaista ruokaa, jota me Kallen kanssa rakastamme. Raikasta, herkullista ja kekseliästä. Paljon yksinkertaisempaa kuin Palacessa, mutta intohimo on sama”, sanoo Eero Vottonen ja lupaa, että esimerkiksi tacot säilyvät listalla.



”Haluamme, että Espan ruokaa voi halutessaan syödä useita kertoja viikossa. Trendien sijaan seuraamme sesonkeja. Haluamme tarjota sitä, mikä on parasta juuri nyt. Ruokaa laadukkaista kotimaisista raaka-aineista mutta kansainvälisin vivahtein”, täydentää viimeksi Palacessa ja Bas Basin viinibaarissa työskennellyt Kalle Tanner.



Espa tulee jatkossakin panostamaan myös juomiin. Mehut tehdään itse, pienpanimo-oluita on tarjolla, ja cocktaillistan suunnittelee Palacen baarimestari Mathias Rossie. Espaan tulee kaksi viinilistaa: huolella poimittu pienten tuottajien viineistä koostuva suppea lista, jossa kaikkea saa laseittain ja karahveittain, sekä yhdessä Savoyn sommelierin Aleksi Mehtosen kanssa kuratoitu pieni klassikkolista. Espan alakertaan aukeaa viinibaari heti kun aukioloajat sen sallivat. Myös suuren suosion saavuttanut Perjantaipullo säilyy.

Espasta on tarkoitus tehdä hyvää ruokaa rakastavien ihmisten helposti lähestyttävä ja kohtuuhintainen, mutta innovatiivinen paikka, joka reagoi paitsi sesonkeihin, myös siihen mitä kaupungissa tapahtuu. Luvassa on viinibaarin lisäksi mm. ruoan ympärille rakentuvia tapahtumia sekä take away- ja terassikonsepteja.

Muutosten taustalta löytyy koko ravintola-alaa ravisteleva kriisi, joka tulee vaikuttamaan alan toimintaedellytyksiin vielä pitkään. Fine dining -ravintolat eri puolilla maailmaa ovat suurten haasteiden edessä, ja monet joutuvat joko sulkemaan ovensa tai muuttamaan konseptiaan. Palace haluaa olla jatkossakin yksi maailman parhaista ravintoloista.



”Olen rakentanut vuosien ajan Palacen tiimiä. Minulle on täysin sietämätön ajatus, että joutuisin luopumaan näinä aikoina osasta työntekijöistä. He ovat maailmanluokan tähtiä. Tällä järjestelyllä ja tiimiä huolella pyörittäen pystymme pitämään ihmiset töissä”, sanoo Vottonen.



Palace jatkaa, jos mahdollista, aiempaakin kunnianhimoisemmin.



”Selkeä tavoitteemme on saada kaksi tähteä. Uskon, että tämä järjestely antaa tiimille tervetullutta vaihtelua ja hyödyttää molempia ravintoloita”, sanoo Vottonen ja lisää hymyillen: ”Onneksi paikkojen välillä on vain 100 metriä.”



Espa avaa ovensa tiistaina 2.6. klo 16.00 ja on auki tiistaista lauantaihin. Espan terassi avaa ovensa jo klo 12.00 ja sen menu rakentuu uusien perunoiden ja kaupungin parhaan rosé-viinilistan ympärille.



