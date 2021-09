Ravintola Pinellan tilalle avataan Via Tribunali -ravintola

Pinellan tilalle uusi ravintola syksyllä

Turkulainen klassikkoravintola Pinella sulkee ovensa la 25.9.2021. Turkulaisilla ei kuitenkaan ole syytä huoleen, sillä tämä tuttu rakennus Aurajoen rannalla jatkaa ravintolana uuden kumppanin voimin.

Helsinkiläinen Son of a Punch oli etsinyt Turusta pitkään sopivia toimitiloja Pizzeria Via Tribunalille ja sen yhteydessä toimivalle baarille. Historiallinen Pinella ja sen upea sijainti vakuuttivat, ja neuvottelujen tuloksena ravintolan ja kiinteistön omistava Sunborn-konserni vaihtaa nyt ravintoloitsijan paikalta uuden toimijan vuokranantajaksi. Pinellan henkilökunta siirtyy ravintolan sulkeutuessa Sunbornin muihin toimipisteisiin.

Son of a Punch on tunnettu etenkin aitoa napolilaista pizzaa tarjoavista Via Tribunali -pizzerioistaan, sekä uniikeista drinkkibaareista kuten Liberty or Death Helsingissä. Nyt avattava ravintola on yrityksen ensimmäinen kohde Turussa.

”Turku on tunnettu kulinaristinen kohde, ja on hienoa avata viides ravintolamme juuri tänne, Aurajoen rannalle. Olemme pitkään etsineet hyvää kumppanuutta Turusta ja Sunbornin kanssa olimme samalla sivulla heti neuvotteluiden alusta alkaen”, yrityksen ravintolatoimenjohtaja Antti Kuitunen kertoo.

Pian Turussakin nautitaan sertifioitua pizzaa

Via Tribunalin tarjoamat napolilaiset pizzat ovat tarkkaan valvottu tuote. Jopa Unesco lisäsi pizzan omalle maailmanperintökohdelistalleen vuoden 2017 lopussa. Laatustandardeja valvoo voittoa tavoittelematon pizzan kattojärjestö Associazione Verace Pizza Napoletana, joka tarkastaa kaikki ehdokkaat ja myöntää sertifikaatit.

Pizzeria Via Tribunali on Suomen ensimmäinen ja Pohjoismaiden ainoa toimija, joka on ansainnut sertifikaatin useammalle ravintolalle.

”Napolilaista pizzaa sanotaan maailman herkullisimmaksi pizzaksi. Herkullisuuden takaavat maukas, kuohkea ja 20 tuntia kohonnut pohja, tuoreet raaka-aineet sekä minuutin paistoaika 450-asteisessa avotuliuunissa. Lyhyen paistoajan ansiosta täytteet eivät kuivu, vaan ne pitävät tuoreet makunsa sisällään. Napolilainen pizza eroaa roomalais- ja amerikkalaistyylisistä pizzoista sekä pohjansa että paistoaikansa, mutta myös täytteiden yksinkertaisuuden ansiosta. Napolilaiseen pizzaan ei ole tarkoitus laittaa sitä mitä kaapista löytyy, vaan raaka-aineet ovat tarkkaan määriteltyjä oikean makuharmonian luomiseksi,” Kuitunen valottaa.

Turussa ensimmäiset pizzat tulevat uunista ulos marraskuun alkupuoliskolla. Sunbornilla odotetaankin jo innolla Via Tribunalin avaamista: ”On hienoa saada palkitut ja arvostetut pizzat myös turkulaisten iloksi ja niiden kylkeen vielä uniikki, cocktaileihin erikoistunut baarikonsepti. Juomien erikoisuutena on mahdollisimman pitkälle itse tehdyt raaka-aineet, ja niiden saloihin pääsee jatkossa syventymään mm. drinkkikursseilla. Uskon tämän ravintola- ja baarikonseptin sopivan erinomaisesti eläväiseen ja tapahtumarikkaaseen kaupunkiimme”, toimitusjohtaja Riikka Kuusniemi sanoo.

Yhteystiedot:

Toimitusjohtaja Riikka Kuusniemi, Sunborn Events

riikka.kuusniemi@sunborn.fi

Ravintolatoimenjohtaja Antti Kuitunen, Son of a Punch

antti@sonofapunch.com

www.viatribunali.fi