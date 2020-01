Ravintola Töölönranta toi uuden elämysillallisen Suomeen

Ravintola Töölönrannassa sydäntalven ja kevään ajan tarjoiltava Banquet of Hoshena on ainutlaatuinen audiovisuaalinen elämysillallinen. Lontoossa ensi-iltansa saanut esitys on yhdistelmä visuaalista tarinankerrontaa ja ensiluokkaista illallista, jossa ruoka- ja juoma-annosten lisäksi koko ravintolaympäristö herää 3D-visualisoinnin myötä eloon. Töölönrannassa esitettävä Banquet of Hoshena -tarina on muokattu Suomeen lisäämällä sadunomaiseen tarinaan Lapin taikaa makuineen ja revontulineen.

Lontoossa, Nashvillessa, Tukholmassa ja Kuwaitissa esitetty Banquet of Hoshena on immersiivinen ruokailuelämys, joka tarjotaan Suomessa ensimmäistä kertaa ravintola Töölönrannassa. Ruoat ja ravintolatila herätetään eloon kuudentoista 3D-projektorin sekä erilaisten ääni-, valo- ja savuefektien avulla. Banquet of Hoshena -menu katetaan ravintola Töölönrannassa huhtikuuhun saakka ja se on saatavana myös vegaanisena.

– Banquet of Hoshena on moniaistillinen ja yllätyksellinen ruokailukokemus, joka uppouttaa nauttijansa kuvitteelliseen todellisuuteen. Käyttämiemme foto- ja audiorealismin keinoin vieraat saadaan kokemaan olevansa sisällä kuvitteellisen Hoshenan satumaailmassa. Tarinan kanssa saumattomasti tarjoiltava ruoka ja juoma täydentävät elämyksen ja näin vieraat voivat kokea myös maut uudessa ulottuvuudessa, kertoo Banquet of Hoshenan tuottanut kanadalais-egyptiläinen ravintola-alan visionääri Nadine Beshir.



Helsingissä esitettävä Banquet of Hoshena on ensimmäinen uudistettu versio kiitosta keränneestä ravintolaelämyksestä. Suomen jälkeen esitysvuorossa ovat Dubai ja New York. Töölönrantaan esitys päätyi helsinkiläisravintolan toiveesta ja kutsusta.

– Halusimme tehdä Töölönrantaan jotain ainutlaatuista, jolla voisi samalla hyödyntää kaamosajan mystiikan. Tällaisen menun suunnittelu on meillekin uudenlaista. Siinä pitää ottaa huomioon paitsi tarinan teemat myös se, miten annokset herätetään animaatioiden ja 3D-illuusioiden avulla lautasella eloon. Annosten ja ruokailuvälineiden tulee olla tietyn värisiä ja kokoisia, mikä luonnollisesti vaatii paljon testausta ja oivalluksia. Jokaisella pöydällä on oma tarjoilijansa, joka huolehtii pöydän juomista ja viihtyvyydestä sekä katsoo, että annokset tarjoillaan tarinan mukaan synkronisoidusti. Ajoitus on erittäin tärkeää ja tällaisessa teatterinomaisessa illalliselämyksessä jokaisen pienenkin yksityiskohdan tulee olla kunnossa, kertoo ravintola Töölönrannan ravintolatoimenjohtaja Mika Kekki ja jatkaa:



– Perinteisten ravintola-annosten sijaan näiden annosten visuaalisuutta rakennetaan ulkopuolelta. Vanhan sanonnan mukaisesti kattaus on puoli ruokaa, joten keittiömestarimme saavatkin uudenlaisen mielenkiintoisen haasteen kisata mauillaan pöydillä elävien keijukaisten, tuli- ja jäävuorien, puhuvien lautasten ja taikapeilien kanssa.

Banquet of Hoshena -illalliset ravintola Töölönrannassa 16.1.–25.4.2020.



Kattaukset ke, to ja pe klo 19.00, la klo 17.00 ja 20.00.

Pääsiäisen jälkeen 14.–25.4. illalliset klo 19.00.

Baari avataan tuntia ennen illallista.

Elämysillallisen kesto noin 2,5 tuntia.

Viiden ruokalajin Banquet of Hoshena -menu 110 euroa. Saatavana myös vegaani- ja kasvismenu. Juomapaketit 32 ja 49 euroa, alkoholittomana 20 ja 35 euroa.

Menut, hinnat ja varaukset täällä.



Kuvat: Rodolfo Rubio

