Ravintola Trattoria Aukion uusi talviterassi Veranta on avattu

Hotelli Paviljongin yhteydessä toimivan ravintola Trattoria Aukion yhteyteen rakennettu lähes 100 m²:n talviterassi Veranta on valmistunut. Talviterassin myötä ravintola sai 50 uutta asiakaspaikkaa. Solo Sokos Hotel Paviljongin laajennustyöt jatkuvat.

Lasiseinäinen Veranta on ympäri vuoden käytössä ja sen virallisia avajaisia vietetään perjantaina 23.11., jolloin asiakkaille tarjoillaan ensimmäistä kertaa Aperitivo. Verannan myötä lanseerattu uusi konsepti Verannan Aperitivo on tarjolla perjantaisin klo 15 – 18. Ensimmäiseen Aperitivoon voi ilmoittautua ennakkoon. Uutta talviterassia on mahdollista varata myös yksityistilaisuuksiin.

Kuten Trattoria Aukiossa, myös Verannalla yksi toiminnan kulmakivistä on italialainen juoma, ruoka ja yhdessäolo.

– Italialaiseen kulttuuriin kuuluu juhlistaa viikonlopun alkamista ystävien kanssa yhdessä niin, että juoman lisäksi pöydässä on aina myös pientä syötävää. Buffetpöytään katamme ihania herkkuja, joita on kiva maistella drinkkien, kuoharin tai viinin kera. Perjantain Aperitivo on mitä mainion tapa startata myös pikkujoulut tai konsertti-ilta, ravintola Trattoria Aukion ravintolapäällikkö Päivi Kinnunen kertoo.



Verannan sisustuksen katseenvangitsija on mustavalkoinen graafinen lattia. Vaaleat värisävyt, luonnonläheiset puumateriaalit, mukavat loosit sekä lasiseinien vierustojen istutusaltaat aitoine kasveineen tarjoavat paikan irtiotolle arjesta.

Verannan myötä myös Trattoria Aukion lounas uudistuu. Lisäksi Verannan 50 asiakaspaikkaa antavat juuri sopivasti kaivattua lisätilaa.

– Moderni lämmin-/kylmäbuffetpöytä parantaa lounaan sujuvuutta ja salaattibuffa paranee entisestään, Kinnunen iloitsee.

Solo Sokos Hotel Paviljongin laajennustyöt jatkuvat yhä. Laajennusosaan on tulossa 40 superior-tasoista huonetta. Hotellin laajennusosa valmistuu kesän sesonkiin.