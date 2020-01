Ravintola Ultimalle Pro 2020 Innovaatio -palkinto

Lehdistötiedote 31.1.2020. Ravintola Ultimalle myönnettiin tämän vuoden Pro Gaalassa Innovaatio -palkinto. Ultiman tavoite on olla edelläkävijä suomalaisessa ruokakulttuurissa, koko ruokakentällä tuottajista teknologiaan. Tarkoitus on selvittää, mihin kaikkeen urbaanissa miljöössä sijaitseva ravintola pystyy kestävän ruoantuotannon ja kiertotalouden ehdoilla.

Ultiman suurin vahvuus on ainutkertaisuus. Uudet ruoantuotannon tavat kiinnostavat asiakkaita. Esimerkkejä näistä ovat yrteille rakennettu hydroponinen kasvatusjärjestelmä, sienten kasvatus, hyönteisruoka, levän tuotanto ja ilmaperunat. Edellä mainittuihin ei pääse tutustumaan missään muussa ravintolassa yhtä laajasti, kuin Ultimassa.



Ruoan tulevaisuutta tärkeämpää asiaa ei ole; Ultima on kestävän ruoan käyttöliittymä, joka on tarkoitettu kaikille, joka puhuttaa ja muuttaa tapaamme kohdata ruoka. Ultiman perustajat Henri Alén ja Tommi Tuominen toivovat, että huippukokit ottaisivat enemmän vastuuta siitä, mitä tarjoavat, ja ennen kaikkea miksi tarjoavat. Hyvä maku ei enää yksistään riitä.



Tekijät Ultiman taustalla



Ultiman keittiöpäälliköt Henri Alén ja Tommi Tuominen ovat Suomen arvostetuimpia kokkeja. Ennen Ultimaa he kohottivat suomalaisen perinneruoan uusiin korkeuksiin ravintola Finnjävelissä. Aiemmin he ovat kokanneet yhdessä myös Helsingin klassikkoravintoloissa Savoyssa ja Palacessa.



Henri Alén on Muru-Dining-ravintolayhtiön perustaja ja osakas. Alén on myös tunnettu tv-kokki ja ruokakeskustelija.

Tommi Tuominen luotsaa ravintola Demoa sekä Finnjäveliä.

