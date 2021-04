Ravintoloiden koronarajoitukset jatkuvat koko maassa: Pahimmilla epidemia-alueilla tiukemmat rajoitukset

Jaa

Ravintoloiden uudet rajoitukset ovat astuneet voimaan 19.4.2021. Pahimmilla epidemia-alueilla rajoitukset ovat tiukimmat. Aluehallintovirastot ohjaavat ja valvovat ravintoloita annettujen rajoitusten noudattamisessa.

Valtioneuvosto on 16.4.20121 muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koronaepidemian vuoksi. Uudet, aikaisempaan tiukemmat rajoitukset ovat astuneet voimaan 19.4.2021 klo 00.00. Samalla ravintoloiden väliaikainen sulkeminen osassa maakuntia on päättynyt.

Valtioneuvosto seuraa alueiden epidemiatilannetta ja muuttaa tarvittaessa alueellisia ravintolatoiminnan rajoituksia viikoittain muuttamalla valtioneuvoston asetusta. Ravitsemisliikkeiden rajoitukset ovat tiukemmat niillä alueilla, jossa epidemiatilanne on huonompi kuin muualla.

Alla on tietoa aluekohtaisista rajoituksista 19.4. alkaen. Lisätietoa rajoituksista: Millaiset rajoitukset ovat voimassa eri alueilla? (avi.fi)

Ahvenanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Pohjanmaa

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, saa olla käytössä puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa saa olla käytössä 75 % asiakaspaikoista. Asiakaspaikkarajoitus ei koske Ahvenanmaan maakuntaa.

Ravintolat saavat olla auki klo 05-23. Anniskelu pitää lopettaa klo 22.

Uusimaa, Kanta-Häme Varsinais-Suomi, Satakunta, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjanmaa



Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, saa olla käytössä kolmasosa asiakaspaikoista. Sallittu aukioloaika on 05-18. Alkoholia saa anniskella 7-17.

Muissa ravintoloissa saa olla käytössä puolet asiakaspaikoista. Sallittu aukioloaika on 05-19. Anniskelu on sallittu klo 7-17.

Ravintoloilta odotetaan jatkossakin vastuullista toimintaa

Koronatartuntojen välttämiseksi on hyvin tärkeää, että ravintoloiden toiminta on turvallista: sekä asiakkailla että ravintoloiden henkilökunnalla on tässä suuri vastuu. Ravintoloiden omalla vastuullisella toiminnalla ja omavalvonnalla on keskeinen rooli epidemiatilanteen hillitsemiseksi. Vaikka koronaepidemia on monilla alueilla mennyt parempaan suuntaan, tartuntatautitilanne voi nopeasti huonontua.

Ravintolassa tulee hygieniasta huolehtia ja turhia kontakteja välttää. Asiakaspaikat pitää sijoittaa riittävän etäälle toisistaan koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Ravintoloilla on myös oltava suunnitelma ja ohjeistus miten asiakkaiden ja henkilökunnan tulee toimia. Lisätietoa ravintoloiden koronarajoituksista (mm. terassit, noutoruoka, karaoke) on verkkosivustomme usein kysytyissä kysymyksissä.

Aluehallintovirastot valvovat alueillaan sitä, että ravintolat noudattavat voimassa olevia vaatimuksia ja rajoituksia. Valvonnan perusteella voimme määrätä ravintoloitsijan korjaamaan toimintaansa ja jopa määrätä ravintolan suljettavaksi enintään kuukaudeksi.

Lisätietoa:

Usein kysytyt kysymykset / korona (avi.fi)

Ohjeita ravintoloille: Ravintolat ja korona (avi.fi)

Haastattelupyynnöt: viestinta@avi.fi

Koronainfo palvelee mm. tapahtumajärjestäjiä ja ravintoloiden henkilökuntaa seuraavissa aiheissa:

- tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen

- asiakas- ja toimitilojen käytön rajoitukset

- ravintolatoiminnan rajoitukset

puhelinnumero: 0295 016 666, sähköposti: koronainfo@avi.fi