Ravintoloitsija perusti suomalaisin opein toimivan koulun kotikyläänsä Bangladeshiin

Kotipizza Group investoi kansainväliseen ravintolakonseptiin 13.12.2017 13:01 | Tiedote

Kotipizza Group on kehittänyt kansainvälisille markkinoille suunnatun No Pizza -ravintolakonseptin. Ensimmäinen konseptin pohjalta toimiva ravintola on määrä avata Pohjoismaissa vuoden 2018 aikana. Kotipizza Group suunnittelee laajentavansa konseptin ravintolaketjuksi master franchising -yhteistyön pohjalta.