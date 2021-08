Ravintoneuvojan selkeä opaskirja vie pätkäpaastoten kohti kevyttä oloa

Jaa

Jos haluat voida paremmin, voit syödä edelleen samaa ruokaa. Tärkeintä on se, milloin ruokasi syöt.

Jeannette Hyde: 10 tunnin dieetti – Kevyt olo ja lisää elinvoimaa pätkäpaastolla

Ilmestyy 20.8.2021

10 tunnin dieetin idea on yksinkertainen: Yön yli kestävän paaston aikana energian palaminen tehostuu ja paino alkaa pudota. Myös verenpaine-, verensokeri,- ja kolesterolitasot yleensä laskevat, ja suoliston mikrobiomi vahvistuu.

Aikarajoitteisessa syömisessä päivän ruoat syödään 10 tunnin aikana ja muun ajan elimistö lepää. Napostelu loppuu, kun päivässä nautitaan 2-3 kunnon ateriaa.

Viimeisimpien tutkimustulosten lisäksi kirjassa on 25 proteiinipitoista ruokaohjetta, joilla nälkä pysyy loitolla. Viikkosuunnitelmat ja kasvishaaste innostavat kohentamaan terveyttä.

Kannustava opas kertoo, miten pätkäpaasto toimii, miksi ihminen laihtuu sitä noudattaessaan ja miten omaa oloa voi kohentaa.

Jeannette Hyde on brittiläinen ravitsemusasiantuntija, ravitsemustieteen kandidaatti BSc, British Association for Nutrition and Lifestyle Medicinin (BANT) sekä Complementary and Natural Healthcare Councilin (CNHC) jäsen.