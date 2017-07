Ravustuskausi käynnistyy verkkaisesti

14.7.2017 09:00 | Luonnonvarakeskus

Ravustuskausi alkaa perjantaina 21.7. kello 12. Kesän rapusaaliin odotetaan olevan hyvä, sillä viime kaudelta vesiin jäi tavanomaista runsaammin pyyntikokoisia sekä tänä kesänä saaliskokoon kasvavia rapuja. Parhaat saaliit saadaan viileän alkukesän vuoksi tavanomaista myöhemmin.

Luonnonvarakeskuksen koeravustuksissa Päijänteellä todettiin täplärapujen mädinkehityksen olevan pari viikkoa jäljessä. Luken, Itä-Suomen yliopiston ja Kalatalouden Keskusliiton rapuasiantuntijat arvioivat, että parhaat rapusaaliit saadaan tänä kesänä noin 2 viikkoa tavanomaista myöhemmin. Naaraita saadaan runsaasti vasta elokuun puolella niiden vaihdettua kuorensa. Naaraat vaihtavat kuorensa kunhan poikaset ovat ensin kuoriutuneet ja lähteneet pyrstön alta. Suurissa, hitaasti lämmenneissä järvissä myös koiraat voivat olla heikosti pyydettävissä kauden alkaessa. Jokiravunpoikasten kuoriutuminen voi ajoittua jopa 2-3 viikkoa myöhemmäksi kuin täpläravun poikasten, joten jokirapujen paras pyyntikausi alkanee hieman myöhemmin kuin täplärapujen vastaava.

Ainoastaan kaupalliset kalastajat saavat myydä rapuja

Kalastuslain myötä ainoastaan ELY-keskukseen rekisteröityneet kaupalliset kalastajat saavat myydä rapusaaliita. Rekisteröitymistä ei tosin vaadita, jos ravustaja myy ravustuskauden aikana korkeintaan 300 rapuasuoraan kuluttajille.

Täpläravun istutukset kiellettyjä

Kielto koskee kaikkia istutuksia: myös sellaisia, jotka tehdään vesistöihin, joissa jo on täplärapuja. Kielto liittyy vieraslajien haittojen ehkäisyyn ja suomalaisen luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Samalla rajoitetaan rapuruton leviämistä täpläravun mukana.

Rapuruton kanssa on oltava erityisen tarkkana

Vesistöstä toiseen liikkuvan on huolehdittava kalastus- ja ravustusvälineiden huolellisesta desinfioinnista. Lisäksi on muistettava, että rapuja saa säilyttää sumpuissa tai muissa vastaavissa laitteissa vain siinä vesistön osassa, josta ne on pyydetty. Rapurutto on tuhoisa jokirapukannoille ja haitallinen tai tuhoisa täplärapukannoille.

Luonnonvarakeskus kerää rapuhavaintoja

Tietoja rapuhavainnoista ja rapukannoista kerätään www.kalahavainnot.fi internetsivustolla.

Havaintojen avulla arvioidaan jokiravun uhanalaisuutta ja suunnitellaan raputaloutta. Tiedot jokirapuesiintymistä jäävät tutkijoiden, kalatalousviranomaisten ja -neuvonnan käyttöön.