Rax Pizzabuffet tekee paluun kauppakeskus Itikseen

Rax Pizzabuffet avaa ravintolan kauppakeskus Itikseen toukokuun alkupuolella 2020. Edellinen kauppakeskuksessa sijaitseva Rax sulki ovensa elokuun lopussa 2019. Uusi ravintola sijaitsee kauppakeskuksen toiseen kerrokseen rakentuvassa EATIS-ravintolamaailmassa ja tarjoaa 92 asiakaspaikkaa.

”Olemme iloisia tehdessämme paluun kauppakeskus Itikseen. Alueelta löytyy paljon asiakkaitamme ja on ilo päästä taas palvelemaan heitä. Maaliskuun REDIn ravintola-avauksen jälkeen on hieno jatkumo laajentaa pääkaupunkiseudun ravintolatarjontaamme Itä-Helsingin suuntaan”, kertoo Rax Pizzabuffetin ketjujohtaja Sarita Lehtinen.

Kaikissa Raxeissa on käytössä Restis-mobiilisovellus, joka sujuvoittaa ravintolassa asioimista entisestään. Restiksen kautta asiakas voi maksaa ruokansa ennakkoon ja hyödyntää Restiksen tarjoamia hyviä etuja. Erityisen näppärä Restis on Raxin take away -pizzojen tilaamisessa ja maksamisessa. Rax tekee myös yhteistyötä kuljetuspalvelu Woltin ja Foodoran kanssa, joiden kautta Itiksen Raxista voi tilata pizzoja kätevästi myös kotiovelle asti.

Rax Pizzabuffet on itsepalveluperiaatteella toimiva buffetravintolaketju, jossa jokainen herkuttelee helposti ja vaivattomasti aina omalla maulla. Pizza on Raxin kärkituote, mutta monipuolisessa ja laadukkaassa buffet-pöydässä on myös vaihtoehtoja salaatista keittoon ja wingseistä vegaanisiin vaihtoehtoihin. Raxissa voi myös täyttää mukaan otettavan Rax Boxin buffet-pöydän herkuilla tai tilata take away -pizzan valmiista vaihtoehdoista tai juuri niillä omilla lempitäytteillä.

Rax Pizzabuffet toivottaa myös ryhmät ja syntymäpäiväseurueet lämpimästi tervetulleiksi ravintolaan. Raxista on varattavissa syntymäpäiväjärjestelyt, joihin kuuluu juhlavasti koristeltu seurueen pöytä, buffet-pöydän valikoima jäätelöä unohtamatta sekä syntymäpäiväsankarin omavalintainen kolmen täytteen pizza. Raxista löytyy herkuteltavaa jokaiselle – aina omalla maulla.