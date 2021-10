Rax tekee paluun Turun keskustaan

Restel valmentaa nuoria myös tulevaan työelämään 22.6.2021 12:00:00 EEST | Uutinen

Vuonna 2020 alkaneessa Burger Kingin ja Diakonissalaitoksen yhteisessä Yhdessä työhön -hankkeessa on ollut tavoitteena helpottaa nuorten työhön pääsemistä ja samalla parantaa heidän työelämätaitojansa. Kohderyhmänä ovat olleet erityisesti heikossa asemassa olevat nuoret. ”Haluamme oikeasti kuunnella nuoria ja ymmärtää heidän erityistarpeitaan työpaikoilla, siksi lähdimme mukaan hankkeeseen”, kertoo Restelin ketjujohtaja Siru Kalpio. Ravintolatoimija Restelin Burger King -ketjussa työskentelee paljon työelämän ensikertalaisia. Tämä on tiedostettu yhtiössä jo pitkään ja sen takia nuoria on valmennettu myös pikaruokaravintolauran jälkeiseen työelämään. Restelissä on tahtoa luoda jokaiselle yhtiön ravintoloista eteenpäin työelämään lähtevälle nuorelle hyvät edellytykset menestyä kaikenlaisissa töissä ja työyhteisöissä. Ravintolaympäristö on oivallinen paikka harjoitella taitoja, joita tarvitaan myös muualla; asiakaspalvelun, myynnin, tiimityöskentelyn ja johtamisen osaamisesta on hyötyä al