Reaktor Creativen johtoon Minna Kaitala ja Katariina Harteela – ”Henkilökulttien aika on ohi mainosalalla”

Sekä Minna Kaitala että Katariina Harteela ovat toimineet urallaan mainosalan merkittävissä johtotehtävissä.

Ennen nykyistä tehtävää Kaitala on työskennellyt Reaktor Creativen operatiivisena johtajana. Aikaisemmin hän toimi Compensaten Co-Founderina vastaten muun muassa yrityksen markkinoinnista ja brändistä. Kaitalalla on taustallaan 15-vuotinen ura SEK:lla, Hasanilla ja 358:ssa.

Katariina Harteela on tähän saakka toiminut osana Reaktor Creativen luovaa tiimiä. Ennen Reaktoria Harteela työskenteli Hasan & Partnersilla luovana johtajana. Urallaan hän on voittanut monia mainosalan palkintoja, kuten pronssia ja hopeaa maailman arvostetuimmassa mainosalan kilpailussa, Cannes Lionsissa.

Mainosalalla kaivataan nyt tiimipelaajia

Kaitalan ja Harteelan laaja-alainen kokemus tukee Reaktor Creativen roolia alan uudistajana.

”Mainosalalla henkilökulttien aika on ohi. Kaikkitietävien neuvonantajien sijaan asiakkaat etsivät nyt kumppaneikseen tiimipelaajia, joihin he voivat luottaa. Tässä on viime vuosina tapahtunut iso muutos”, Minna Kaitala toteaa.

Katariina Harteela kertoo, että mainosalalla asiakkaat eivät kaipaakaan vain perinteistä konsulttia vaan omalle tiimilleen jatkoa.

”Asiakas ei enää halua mainostoimiston kertovan, mitä pitää tehdä, vaan hän etsii luottopelureita, joilla on sekä taitoa että yhteistyökykyä. Nykyään asiakas ei esimerkiksi anna mainostoimistolle briefiä, vaan brief tehdään yhdessä.”

Elämme aikaa, jolloin johtajuus ansaitaan

Reaktorin toimitusjohtaja Sampo Pasasen mukaan Kaitalan ja Harteelan nimitys on esimerkki uuden ajan henkilöstöjohtamisesta. Ilmiön taustalla vaikuttaa pandemian myötä yleistynyt työelämän uudelleenarviointi.

”Elämme aikaa, jolloin johtajia ei vain nimitetä, vaan johtajuus ansaitaan osaamisella ja kunnioituksella. Kaitala ja Harteela ovat monen reaktorilaisen luottohenkilöitä, jotka ovat nousseet johtajiksi”, Pasanen toteaa.

Reaktor Creative on teknologiayhtiö Reaktorin luova toimisto, jonka asiakkaita ovat muun muassa Sinebrychoff, Framery ja Oda.