Reaktor ja Flow Festival istuttavat lähes 12 000 puuta juomapanteilla kerätyillä lahjoituksilla

Strategia-, design- ja teknologiayritys Reaktorin kampanjassa tarjottiin kaikille festivaalivieraille helppo ja yksinkertainen keino osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan. Reaktor kehitti ratkaisun, jossa festivaalikävijät pystyivät automatisoiduilla palautuspisteillä lahjoittamaan juomapanttinsa Suomen Luonnonsuojeluliiton metsitysprojektiin Madagascarille. Yhdellä euron pantilla istutetaan yksi puu, joka elinaikanaan sitoo ilmakehästä yhden hiilidioksiditonnin.

Kampanjan tavoitteena oli istuttaa festivaalin panttilahjoituksilla riittävästi puita korjaamaan koko festivaaliväen, eli 85 000 ihmisen kolmen päivän hiilijalanjälki. Tavoite ylittyi reilusti, sillä 11 869 keräykseen lahjoitetulla pantilla istutettava puumäärä sitoo laskelmien mukaan elinaikanaan ilmakehästä yhteensä 141 297 ihmisen kolmen päivän hiilijalanjäljen verran hiiltä.

“Halusimme paitsi kerätä rahaa hiilinielujen kasvattamiseen, myös osoittaa, että tehokkain keino muuttaa ihmisten käyttäytymistä on tarjota parempia vaihtoehtoja”, sanoo Reaktorin luova johtaja Niclas Kristiansson ja jatkaa: ”Halusimme esimerkin avulla osoittaa, kuinka palvelumuotoilun keinoin voidaan yksilön tasolla pienillä, olemassaolevaan arvoketjuun tehtävillä muutoksilla saada aikaan merkittäviä asioita. Tämä konkretisoitui viikonlopun festivaaleilla ja saimme panttilahjoitusmahdollisuudesta vain positiivista, innostunutta palautetta.”

Suomen luonnonsuojeluliitto toimii Reaktorin Flow-tempauksessa lahjoitusten kerääjänä ja Madagascarilla tapahtuvan metsitysprojektin toimeenpanijana.

“Puiden istuttaminen on uusimpien tutkimusten valossa yksi tehokkaimmista ilmastonmuutoksen torjuntakeinoista. Reaktorin rakentama kokonaisuus oli oivallinen keino antaa festivaaliyleisölle mahdollisuus tehdä pieni teko suuren tavoitteen saavuttamiseksi”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton kehitysyhteistyökoordinaattori Laura Blomberg.

Flow Festival on yksi maailman ensimmäisistä hiilineutraaleista festivaaleista. Sen hiilijalanjälki on kompensoitu vuodesta 2009 lähtien. Pääosa festivaalin energiatuotannosta toteutetaan uusiutuvalla dieselillä ja loppu sähkö on tuotettu tuulivoimalla. Alue on rakennettu pääosin kierrätysmateriaaleista ja tapahtuma myös kierrättää ja uusiokäyttää kaiken tapahtumasta syntyneen jätteen.

Reaktor on Helsingissä vuonna 2000 perustettu strategia-, design- ja teknologiayritys, joka yhdistää liiketoimintakonsultoinnin ja luovan alan palvelut väkevään teknologiseen huippuosaamiseen. Nopeasti kansainvälistyneellä yrityksellä on toimistot tällä hetkellä Helsingissä, Tampereella, Turussa, Amsterdamissa, New Yorkissa, Tokiossa ja Dubaissa. Reaktor työllistää noin 540 asiantuntijaa ja sen liikevaihto vuonna 2018 oli 79,2 MEUR.