Reaktor kokeilee työntekijöilleen joustavaa osakeohjelmaa

Työntekijöidensä omistama teknologiayritys Reaktor kokeilee uutta osakeohjelmaa tarjotakseen työntekijöilleen yhä sujuvamman mahdollisuuden yhtiön osakkeiden merkitsemiseen. Reaktorin edellinen osakeanti järjestettiin vuonna 2015, jolloin 92 prosenttia osallistui antiin.

Neljä kertaa Suomen parhaaksi ja kerran Euroopan parhaaksi työpaikaksi nimetty teknologiayritys Reaktor kokeilee uutta osakeohjelmaa, jotta sen työntekijät pääsisivät yhä sujuvammin myös yrityksen omistajiksi. Ohjelma tarjoaa jokaiselle kaksi ja puoli vuotta Reaktorilla työskennelleelle mahdollisuuden osakkeiden ostoon. Anteja voidaan järjestää ohjelman tiimoilta neljä kertaa vuodessa. Kokeilu jatkuu kesäkuuhun saakka, jolloin sen jatkoa arvioidaan uudelleen. Ohjelman piiriin kuuluvat myös uudet työntekijät, jotka allekirjoittavat työsopimuksen ennen kesäkuuta.

Yhtiön perustajiin lukeutuvan Hannu Terävän mukaan päätös kokeilun aloittamisesta oli helppo, sillä työntekijöiden omistajuudesta on yrityksellä vain positiivisia kokemuksia.

”Omistajuus on sydämen asia. Tämä on meille keino näyttää, että luotamme osaajiimme täysin ja annamme heille kaikki keinot kehittää yritystä eteenpäin pitkässä juoksussa. Uskon, että juuri luottamus on yksi keskeisimmistä Reaktorin menestyksen salaisuuksista ja myös peruste sille, että meidät nimetään jatkuvasti yhdeksi Suomen houkuttelevimmista yrityksistä myös työnhakijoiden parissa”, Hannu Terävä sanoo ja jatkaa:

“Reaktor pyrkii yrityksenä optimoimaan pitkää aikaväliä – ei hakemaan pikavoittoja. Meille oli tärkeää, että myös yrityksen omistamiseen ja osakkeiden merkitsemiseen liittyy tämä aspekti.”

Reaktor perustettiin 18 vuotta sitten. Vuosien varrella yhtiössä muodostui käytännöksi, että pitkään talossa olleille, ansioituneille työntekijöille tarjottiin mahdollisuutta ostaa yrityksen osakkeita. Vuonna 2015 yritys päätti järjestää ensimmäisen koko henkilöstöä koskevan osakeantinsa, josta tuli suurmenestys.

“Reaktorilla on edellisen annin ansiosta yli 300 omistajaa. Olemme kuitenkin ehtineet viime osakeannin jälkeen kasvaa yli 220 työntekijällä. Onkin järkevää, että jatkossa omistajiksi tullaan joustavasti eikä yksittäisten, parin vuoden välein järjestettävien antien kautta. Haluamme kaikille mahdollisuuden omistaa osan yrityksestä ja siitä työstä, jota täällä tehdään”, lisää Terävä.

Reaktorin asiakkaisiin lukeutuu useita maailman tunnetuimpia yrityksiä, kuten HBO, Supercell, Zappos, Tommy Hilfiger ja Kone. Vastikään Reaktor voitti myös sopimuksen Väestörekisterikeskuksen uuden väestötietojärjestelmän kehittämiseksi.

Reaktor on valittu Great Place to Work -tutkimuksessa Suomen parhaaksi keskisuureksi työnantajaksi vuosina 2007, 2008, 2009 ja 2010 ja samassa kategoriassa myös Euroopan parhaaksi työnantajaksi vuonna 2010. Universum Finlandin vuonna 2018 tekemässä Nuoret ammattilaiset -tutkimuksessa Reaktor jakoi Googlen kanssa kummankin sukupuolen IT-alan työpaikkasuosikkien kärkisijan. Myös Academic Workin koulutetuille nuorille suunnatussa kyselyssä Reaktor jaGoogle nousivat vuoden 2018 houkuttelevimmiksi yrityksiksi.