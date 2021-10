Reaktor rakensi kaikessa hiljaisuudessa teknologia-alan yritysverkoston, jonka liikevaihto on jo yli 200 miljoonaa

Teknologiayhtiö Reaktor on rakentanut Suomeen 23 yrityksen ekosysteemin, jonka liikevaihto on jo yli 200 miljoonaa euroa. Fusion-nimisen kasvuyritysryhmän jäsenet auttavat asiakasorganisaatioita digitalisaation kaikilla eri osa-alueilla tekemällä yhteistyötä toistensa kanssa.

”Halusimme kokeilla, miltä näyttää uudenlainen tapa ajatella liiketoimintaa ja kasvua. Rakennamme muuttuvaan maailmaan räätälöityä verkostoa – kaikkien alojen erikoisasiantuntijoita ei voi pakottaa saman katon alle ja samaan muottiin, mutta yhdessä pystymme yksittäistä yritystä suurempiin tekoihin”, sanoo Fusionin kehityspäällikkö Riikka Uimonen.

Fusion pyrkii vastaamaan yritysten ja yhteiskunnan kasvavaan tarpeeseen rakentaa parempia digikyvykkyyksiä. Ekosysteemiin kuuluvat yritykset tarjoavat palveluita aina strategiasta palvelumuotoiluun ja tietoturvasta sovelluskehitykseen.

”Olemme rakentaneet tätä jo useamman vuoden, ja Fusion taitaakin olla yksi Suomen teknologia-alan parhaiten pidettyjä salaisuuksia. Jatkossa keskitymme Reaktorina entistäkin vahvemmin kasvuun ydinliiketoimintamme eli skonsultoinnin parissa. Samaan aikaan Fusion-verkosto kasvaa ja kehittyy aiempaa itsenäisemmin”, sanoo Reaktorin toimitusjohtaja Sampo Pasanen.

Kasvuyrityksille verkostosta rahoituksen lisäksi kauppaa ja kontakteja

Ekosysteemiin etsitään jatkuvasti digitaalista kehitystä rakentavia kasvuyrityksiä. Fusioniin kuuluvat yritykset saavat verkostosta rahoituksen lisäksi kokonaisvaltaista käytännön tukea yrityksen perustamiseen, kontakteja ja myös paikoin uutta liiketoimintaa. Reaktor on ollut perustamassa montaa yrityksistä alusta alkaen.

”Tarjoamme yrittäjyydelle vahvan alustan ja mahdollisuuden luoda omien erityisalojensa parhaita yrityksiä. Reaktorin liiketoiminta on jo niin suurta, että se auttaa kasvuyrityksiä merkittävästi alkuvaiheen kysynnänluonnissa, kunhan yhteistyöstä on aitoa hyötyä sekä yrityksille että asiakkaille”, kertoo Uimonen.

Fusion-ekosysteemi on kehittynyt paljon perinteistä alihankkijaverkostoa pidemmälle. Yritykset tekevät markkinaehtoisesti yhteistyötä sekä Reaktorin että toistensa kanssa. Kaikki verkoston jäsenet ovat täysin itsenäisiä yrityksiä, joten välillä ne kilpailevat myös keskenään.

”Etsimme omaa tapaamme pitää yllä verkostoa, joka voi parhaimmillaan haastaa myös globaalit jätit. Olemme toki vielä pieniä niihin verrattuna, mutta tavoittelemme kansainvälistä kasvua ja yhä syvempää erikoistumista”, sanoo Uimonen.

Fusion kasvaa ja kehittyy jatkuvasti

Vuoden 2021 aikana ekosysteemiin on perustettu kolme uutta yritystä: Mallow, Freyja ja Nordic Nomads. Alkuvuodesta puolestaan nähtiin Fusionin merkittävin tähänastinen exit, kun konsulttiyhtiö Fourkind myytiin yhdysvaltalaiselle teknologia-alan pioneerille ThoughtWorksille. Lokakuussa Talented, Mavericks ja New Things Co yhdistyivät muodostaakseen kokonaisvaltaisemman palveluntarjoajan Wittedin.

Fusioniin kuuluvat Reaktorin ja yllä mainittujen yritysten lisäksi Wunderdog, Polar Squad, Finitec, Adventure Club, OrangIT, Fraktal, Woolman, Software Sauna, Feed, Codemate, Brightly Works, COVentures, Taival, Codemate, Gaasly ja Hiddentrail. Reaktorilla on suoria ja epäsuoria omistuksia kaikissa ekosysteemin yrityksissä, ja niissä työskentelee yhteensä noin 1 200 digitalisaation asiantuntijaa.

Tutustu Fusioniin osoitteessa fusion-ecosystem.com.