Reaktorin ja LEGOn lasten robottikoodikoulu saapuu Helsinki-Vantaan lentoasemalle

Suomalainen design- ja teknologiayritys Reaktor on kehittänyt robottikoodikoulun, jonka avulla lapset voivat tutustua koodaamisen perusteisiin ja merkitykseen helpolla ja hauskalla tavalla. Syyslomaviikonloppuna Helsinki-Vantaan lentoasemalla järjestettävässä koodikoulussa lapset pääsevät Reaktorin kehittämällä applikaatiolla luomaan toimintakäskyjä kahdelle LEGO Boost -robotille. Koodikoulu on avoinna 12.–14.10. kello 14-16 lentoaseman Kainuu loungessa.

Koodaamisen merkitystä esittelevän robottikoodikoulun tarkoituksena on antaa lapsille mahdollisuus tutustua teknologiaan matalalla kynnyksellä. Koodausta ja sen mahdollistamaa toiminnallisuutta opetetaan ammattilaisten opastuksessa Reaktorin ja LEGO:n yhteisellä koodikoulukonseptilla. Siinä lapsi opastaa kahta LEGO Boost -robottia, Vernietä ja Roveria, suorittamaan joukon tehtäviä. Reaktorin suunnitteleman ja toteuttaman applikaation tarkoituksena on konkretian avulla lisätä kaikkien ymmärrystä siitä, miten digitaalinen ja fyysinen maailma yhdistyvät teknologian avulla.

“Teknologia kytkeytyy koko ajan tiiviimmäksi osaksi jokapäiväistä elämäämme, mutta siihen liittyy edelleen paljon mystiikkaa ja epätietoisuutta. Tehokas keino muuttaa suhtautumistamme on vaikuttaa tällaisten mielikuvien syntyyn jo varhaisessa vaiheessa. Siksi haluammekin tarjota lapsille mahdollisuuden tutustua koodaamiseen hauskalla ja innostavalla tavalla.”, kertoo Reaktorin johtava palvelumuotoilija Marjo Mansén.

“LEGOn ja Reaktorin kumppanuus syntyi varsin luontevasti. LEGO on jo vuosikymmenten ajan inspiroinut lapsia oppimaan ja Reaktor puolestaan käynnisti vuonna 2014 koodikoululiikehdinnän, jonka ansiosta jo sadat lapset ympäri maailmaa ovat saaneet tutustua ohjelmointiin hauskalla tavalla. Olemme valtavan innoissamme yhteisestä hankkeesta LEGO:n kanssa.”, Mansén jatkaa.

Yhtenä maailman johtavista leluvalmistajana LEGO on sitoutunut tukemaan lasten kehitystä ja pyrkii innostamaan ja kehittämään tulevaisuuden rakentajia luovalla pelillä ja oppimisella.

“Reaktor x LEGO koodikoulu tuo LEGO leikkeihin uuden ulottuvuuden. Haluamme yhteistyössä Reaktorin ja Helsinki-Vantaan lentoaseman kanssa tarjota lapsille mahdollisuuden tutustua oppimisen loputtomiin mahdollisuuksiin, joita myös LEGO-palikat tarjoavat”, iloitsee LEGO Boostin pohjoismaiden tuoteryhmäpäällikkö Katrine Mølkjær.

Robottikoodikoulu järjestetään ensimmäisen kerran Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Maailman parhaiden joukkoon useasti valittu lentoasema haluaa tarjota syyslomalle matkustaville perheille mahdollisuuden viihdyttää lentoa odottavia lapsiaan opettavaisella tavalla.

”Meistä on upeaa, että Helsinki-Vantaan lentoasemalla kokeillaan ensimmäisenä maailmassa robottikoodikoulua. Syysloman alkaessa perheillä on mahdollisuus ennen lentoa käydä oppimassa uutta. Asiakaskokemuksemme jatkuvaan kehittämiseen kuuluvat erilaiset kokeilut, jotka edesauttavat lapsiperheiden viihtyvyyttä lentoasemalla”, kertoo Finavian Helsinki-Vantaan lentoaseman asiakaskokemuksesta vastaava päällikkö Johanna Laakso.

Koodikoulu on avoinna 12.–14.10. kello 14-16 lentoaseman Kainuu loungessa.

Reaktor on Helsingissä vuonna 2000 perustettu hybridiyritys, joka yhdistää liiketoimintakonsultoinnin ja luovan alan palvelut väkevään teknologiseen huippuosaamiseen.

Nopeasti kasvaneella yrityksellä on toimistot tällä hetkellä Helsingissä, Amsterdamissa, New Yorkissa, Tokiossa ja Dubaissa. @reaktornow, #reaktorxlego

LEGO Group on yksityisomisteinen perheyritys, jonka pääkonttori sijaitsee Billundissa Tanskassa, sekä alueelliset keskustoimistot Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Kiinassa ja Singaporessa. Ole Kirk Kristiansenin vuonna 1932 perustama LEGO on yksi maailman johtavista lelumateriaalien valmistajista.

Finavian ylläpitämä Helsinki-Vantaa lentoasema on merkittävä yhteysasema Euroopan ja Aasian välillä. Vuonna 2018 lentoaseman liikenne tulee ylittämään 20 miljoonan matkustajan rajan. Vuodesta 1997 lähtien Helsinki-Vantaa on valittu jatkuvasti yhdeksi maailman parhaista lentoasemista. Kansainvälisillä matkustajatutkimuksissa Helsingin lentoasema on noussut huipulle Euroopassa ja maailmanlaajuisesti lentoasemapalveluissa mitattuna.