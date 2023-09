Reaktorin toimitusjohtajaksi Pekka Horo

Horo siirtyy tehtävään Microsoftilta, jossa hän on tehnyt pitkän uran kansainvälisissä johtotehtävissä. Aiemmin Horo on työskennellyt muun muassa Nokiassa ja McKinsey & Companylla.

– Pekka on menestynyt, kansainvälinen johtaja, jolla on kokemusta Reaktoria suurempien organisaatioiden vetämisestä. Hän on juuri sitä, mitä tarvitsemme Reaktorin seuraavaan kasvuvaiheeseen, sanoo hallituksen puheenjohtaja Mika Sutinen ja jatkaa:

– Reaktorilla on loistavat valmiudet tukea ja palvella asiakkaita digitaalisessa muutoksessa yli toimialojen ja maarajojen. Pekka Reaktorin globaalin tiimin johdossa varmistaa, että pääsemme kasvutavoitteisiimme.

Vuoden 2023 alussa Reaktor nimitti globaaliksi henkilöstöjohtajakseen kansainvälisesti kokeneen Anouk Koudijsin. Horon nimitys yhtiön johtoon tukee kasvutavoitteiden toteuttamista entisestään.

– Olen todella innoissani tulevasta ja otettu saamastani luottamuksesta. Reaktor on edelläkävijä, joka on rakentanut poikkeuksellisia tuotteita huippubrändien ja organisaatioiden kanssa ympäri maailmaa. Tälle osaamiselle on edelleen valtava kysyntä – on kyse sitten asiakkaan uuden digitaalisen liiketoiminnan rakentamisesta yhdessä sitoutuneiden työntekijöiden kanssa tai tuottavuuden kasvattamisesta toimintaa optimoimalla, Horo sanoo.

Horosta tulee Reaktorin historian kolmas toimitusjohtaja. Ensimmäisenä toimitusjohtajana toiminut Vesa Lauronen on yhtiön hallituksen jäsen. Lauronen on myös yksi Reaktorin perustajista. Laurosen seuraajana vuodesta 2020 alkaen toiminut Sampo Pasanen jatkaa Reaktorilla lokakuusta eteenpäin uusissa tehtävissä.

Horo on kauppatieteiden maisteri Helsingin kauppakorkeakoulusta (nyk. Kauppakorkeakoulu, Aalto yliopisto) ja lisäksi hänellä on MBA-tutkinto Tulanen yliopiston A.B. Freeman -kauppakorkeakoulusta.