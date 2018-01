Realia Group -konsernin strategia- ja integraatiojohtajaksi Lauri Leino

Realia Group -konsernin strategia- ja integraatiojohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on 1.2.2018 alkaen nimitetty DI Lauri Leino. Lauri Leino siirtyy Realia Group -konserniin August Associatesista, missä on hän on viimeksi työskennellyt Directorina.

”Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme Lauri Leinon vastaamaan Realia Group -konsernin strategia- ja integraatiohankkeista. Olemme viime aikoina keskittyneet vielä aiempaa vahvemmin yritysostoilla tapahtuvaan kasvuun niin kotimaassa kuin kansainvälisesti, ja Lauri Leinon vahva kokemus vahvistaa konsernia tällä osa-alueella. Hänen osaamisensa tukee erinomaisesti Realia Groupin ja sen konserniyhtiöiden kehittymistä. Haluamme olla jatkossa Pohjoismaiden ja Baltian vahvin kiinteistönvälityksen ja -johtamisen asiantuntijapalvelukonserni”, Realia Group Oy:n toimitusjohtaja Matti Bergendahl toteaa. "Realia Group on erittäin kiinnostavassa kehitysvaiheessa alansa markkinajohtajana kiinteistönvälitys- ja kiinteistöjohtamispalveluissa. Konsernilla on laajasti mahdollisuuksia kasvaa korkeatasoisia asiantuntijapalveluita kehittämällä. Odotan innolla, että pääsen mukaan rakentamaan Realia Groupista sen toimialojen parasta konsernia yhdessä henkilöstön ja asiantuntijoiden kanssa", Lauri Leino sanoo. Strategia- ja integraatiojohtajana Lauri Leino vastaa Realia Group -konsernin strategia- ja integraatioasioista valtakunnallisesti ja kansainvälisesti, ja hän raportoi Realia Groupin toimitusjohtajalle. Lisätietoja:

Lauri Leino, strategia- ja integraatiojohtaja (1.2.2018 alkaen), Realia Group Oy, 050 531 8295

Matti Bergendahl, toimitusjohtaja, Realia Group Oy, p. 040 833 5461

Yhteyshenkilöt

