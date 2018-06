Realia Isännöinti vahvistaa liiketoimintaansa Turussa

Pohjoismaiden suurimpaan kiinteistöjohtamis- ja kiinteistönvälityspalveluita tarjoavaan Realia Group -konserniin kuuluva Realia Isännöinti on ostanut Isännöitsijätoimisto Suominen Oy:n. Yrityskauppa on osa Realia Groupin ja sen tytäryhtiö Realia Isännöinnin kasvustrategiaa ja tukee Realia Isännöinnin tavoitetta toimia isännöintialan suunnannäyttäjänä.

Isännöitsijätoimisto Suominen Oy on perinteikäs isännöintitoimisto, jonka juuret ulottuvat 1960-luvulle. Yritys toimii Turun alueella. Yhtiö palvelee noin 50 asunto- ja kiinteistöosakeyhtiötä.

”Asunto-osakeyhtiöiden käsiteltäväksi tulee nykyisin yhä laajempia kokonaisuuksia ja osana Realia Isännöintiä pystymme vastaamaan aiempaa paremmin tulevaisuuden jatkuvasti lisääntyviin haasteisiin. Jatkossa asiakkaidemme käytössä on Suomen suurimman isännöintiasiantuntijaorganisaation osaaminen. Näemme yrityskaupan positiivisena asiana sekä asiakkaidemme että henkilöstömme kannalta”, Isännöitsijätoimisto Suominen Oy:n vastaava isännöitsijä Henri Suominen sanoo.

”Olen erittäin iloinen, että saamme Isännöitsijätoimisto Suomisen asiantuntijat Realia Isännöinnin joukkoon ja samalla vahvistamme liiketoimintaamme Turussa. Tärkeintä on, että Isännöitsijätoimisto Suomisen asiakkaat saavat myös jatkossa ensiluokkaista palvelua”, Realia Isännöinnin vt. liiketoimintajohtaja, Realia Group Oy:n toimitusjohtaja Matti Bergendahl sanoo.

”Realia Group on Pohjoismaiden suurin kiinteistöjohtamisen ja kiinteistönvälityksen palveluyritys, ja tavoitteenamme on kasvaa merkittävästi tulevien vuosien aikana. Realia Isännöinnin kasvu sekä orgaanisesti että myös yritysostoilla on tärkeä osa koko konsernimme kasvustrategiaa”, Bergendahl jatkaa.

Isännöitsijätoimisto Suominen jatkaa kaupan jälkeen toistaiseksi toimintaansa omana yhtiönään.



Lisätiedot:

Matti Bergendahl, vt. liiketoimintajohtaja, Realia Isännöinti Oy, puh. 040 833 5461

Henri Suominen, vastaava isännöitsijä, Isännöitsijätoimisto Suominen, puh. 040 559 3778

Realia Isännöinti on osa Realia Group -konsernia, joka on Pohjoismaiden suurin asuntojen, kiinteistöjen ja toimitilojen välitykseen sekä hallintaan erikoistunut asiantuntijapalvelukonserni. Realia Groupiin kuuluvat Huoneistokeskus, SKV Kiinteistönvälitys, Huom! Huoneistomarkkinointi, Realia Isännöinti ja Realia Management. Baltian liiketoiminnoista vastaa Ober-Haus sekä Ruotsin ja Norjan toiminnoista Hestia. Realia Groupin vuotuinen liikevaihto on noin 139 miljoonaa euroa ja konsernin palveluksessa työskentelee yli 1 900 henkilöä. Yhteistä kaikille yrityksille on asiakastyytyväisyyden korostaminen, jota rakennetaan räätälöidyillä tuotteilla sekä aktiivisella ja ammattitaitoisella palvelulla. www.realiagroup.fi www.realiaisannointi.fi