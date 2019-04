Realidea Espoon Sellon uudeksi kauppakeskusmanageriksi

Realidea Oy on kokeneiden ammattilaisten vuonna 2018 perustama riippumaton suomalainen kiinteistöalan asiantuntijayritys. Tarjoamme kiinteistö-, hanke- ja konseptikehityspalveluita sekä vuokraustoiminnan ja kauppakeskusjohtamisen ratkaisuja. Palvelemme kotimaisia ja ulkomaisia kiinteistöjen omistajia, sijoittajia ja vuokralaisia kautta maan.

Kauppakeskus Sello sijaitsee Espoon Leppävaarassa ja on Suomen toiseksi suurin kauppakeskus. Sellossa on yli 170 liikettä ja palveluntarjoajaa. Kävijöitä Sellossa on vuosittain 24 miljoonaa ja kokonaismyynti vuodessa on noin 400 milj. euroa. Sellon omistavat Keva, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. www.sello.fi