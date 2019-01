RealMachineryn kasvusuunnitelmalle vahvistusta uudesta pääomasijoituksesta

ARVO SIJOITUSOSUUSKUNTA

Arvo Sijoitusosuuskunta on vuonna 1914 perustettu Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla toimiva alueellinen sijoitus- ja kehitysosuuskunta, jonka omistavat osuuskunnan noin 25 000 jäsentä. Viimeisimmän viiden vuoden aikana osuuskunta on tehnyt alueellisia sijoituksia noin 30 miljoonalla eurolla, turvannut alueelle yli 1250 työpaikkaa ja jakanut omistajajäsenilleen tuottoa 66 miljoonaa euroa. Alueellisten sijoitusten lisäksi osuuskunta on hajauttanut sijoituksiaan finanssisijoituksiin ja valikoituihin valtakunnallisiin pääomasijoituksiin. www.arvosijoitus.fi

REALMACHINERY OY

Vuonna 2010 perustettu RealMachinery Oy on valtakunnallinen täyden palvelun konetalo, joka myy, vuokraa, huoltaa, korjaa sekä varustelee maanrakennuskoneet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Edustuksiamme ovat Doosan kaivinkoneet ja pyöräkuormaajat, Bobcat kuormaajat ja kaivinkoneet, Mecalac pyöräkuormaajat sekä Ammann maantiivistyskoneet (jyrät ja tärylätkät) ja asfalttikalusto. Lisäksi tuotteisiimme nostin ja trukkipuolella kuuluvat Hyster -trukit, Haulotte ja Palfinger henkilönostimet, Potain torninostimet sekä Grove ajoneuvonosturit. Konetaloon kuuluu RealMachineryn lisäksi Dae-Tek Oy, jolla on yli 25 vuoden kokemus konekaupasta ja maahantuonnista sekä nostokalustoon erikoistuneet RealLift Oy ja Keslift Oy. Konserniin kuuluu myös RealParts Oy joka toimii maanrakennusalan tuotteita myyvänä verkkokauppana. Vuonna 2018 muodostetun RealMachinery-konekonsernin liikevaihto oli noin 75 miljoonaa euroa ja yritys työllistää noin 130 henkilöä. www.realmachinery.fi