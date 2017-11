ReCoTech kokoaa rakennetun ympäristön kärkitoimijat ja startupit saman katon alle kiinteistö- ja rakennusalan omassa ”Slushissa”

ReCoTech Meetup houkuttelee marraskuun viimeisenä päivänä kiinteistö- ja rakentamisalan kärkitoimijat ja startupit saman katon alle Messukeskukseen Slushin viralliseen rinnakkaistapahtumaan. Toista kertaa järjestettävä ReCoTech on ylittänyt kaikki odotukset tänä vuonna, sillä tapahtumaan osallistuu yli 400 visionääriä ja alan tulevaisuuden rakentajaa.

Tilaisuutta on ollut rakentamassa joukko alan rohkeita uudistajia; Fira, Granlund, Newsec, Ramboll, Senaatti-kiinteistöt ja Sponda.

”ReCoTech on kasvanut vuodessa huikeisiin mittoihin kiinteistö- ja rakennusalan omaksi ”Slushiksi”, joka kiinnostaa ulkomaita myöten. Tapahtumaan on ilmoittautunut yli 50 startup-yritystä ja lähes kolmekymmentä alan suurinta toimijaa, joten odottavissa on visionäärisiä puheenvuoroja ja sähköisiä tapaamisia startuppien ja yritysten kesken”, iloitsee Anssi Salonen järjestäjien puolelta. Tapahtuman järjestämisestä vastaavat RAKLI, Green Building Council Finland, HESA-SAFA, KIRA-digi ja RICS.

Päivä tarjoaa huikean katsauksen alan nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Ohjelma koostuu aamiaisseminaarista, Fireside Chatista sekä SpeedMeet-tapaamisista, joissa startupeilla on mahdollisuus esitellä toimintaansa KIRA-alan yrityksille ja keskustella mahdollisista yhteistyökuvioista. Tapahtumaan osallistuvilla startupeilla on esiteltävänään laaja kattaus kansainvälisin ja kotimaisin voimin kehitettyjä innovaatioita, jotka tuovat uutta potkua KIRA-alalle.

Aamiaisseminaarissa lavan valloittaa Peter Vesterbacka, joka avaa Helsinki-Tallinna kokonaisuuden valtavia kehitysnäkymiä Euraasian sydämessä. Tapahtuman keynote-puhujana toimii U.S. Green Building Councilin ja Acliman Chris Pyke.

