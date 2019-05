Red Bull 400 - Ennakkotiedote

Red Bull 400 juoksukilpailu järjestetään Lahden suurmäessä lauantaina 11.5. Lahden kilpailuun on ilmoittautunut yli 1000 juoksijaa joiden ainoana tavoitteena on valloittaa Lahden suurmäki mahdollisimman ketterästi. Kisassa nähdään myös ammattiurheilijat Iivo Niskanen, Jonne Koski, Eero Ettala ja Ilkka Herola. Tapahtuma on nähtävissä suorana ISTV:ssä.

Ilkka Herola matkalla montusta huipulle. Photo credit: Victor Engström / Red Bull Content Pool

Iivo Niskanen palaa lauantaina 11. toukokuuta monesta koitoksesta tutuksi tulleisiin maisemiin. Tällä kertaa sukset jäävät kotiin, sillä lajina on miehelle jo entuudestaan tuttu ylämäkijuoksu. Kyseessä on Red Bull 400 -tapahtuma, jossa juostaan 400 metrin pystysuora nousu mäkimontun pohjalta suurmäen huipulle. Takana on ehjä kausi ja pienen levon jälkeen katse on jo tulevassa kaudessa. Vauhtia Red Bull 400 kisaan Niskanen käy hakemassa Islannin laduilta toukokuun alussa. Odotukset Lahden suurmäestä ovat kovat, mutta realistiset. “Vaikka olisi kovakuntoinen niin se ei tarkoita automaattisesti menestymistä - tässä kisassa pärjäävät monen tyyppiset urheilijat ja kyseessä on ennen kaikkea hyvin erilainen kisa" yli 1000 tuntia kuluneena kautena harjoitellut huippu-urheilija pohtii. Niskasen omissa treeneissä käydään kestävyyden äärirajoilla mm. kovien intervalliharjoitusten avulla joten valmistautuminen Lahteen on tapahtunut normaalin treenaamisen myötä. Myös crossfit urheilija Jonne Koski on tottunut laittamaan kaikkensa peliin omassa lajissaan joten ei ole yllätys, että myös hänet tullaan näkemään Salpausselällä. Tämä on Kosken ensimmäinen juoksukerta Red Bull 400 kisassa, mutta miehellä on kuitenkin selkeä käsitys siitä mitä odottaa. ”Vuoden 2016 CrossFit Gameseissa oli samantyylinen laji kuin tämä. Tehtiin ensin muutama crossfit liike ja sen jälkeen kannettiin kuntopalloa todella jyrkkää mäkeä ylös, mikä oli aika lailla 400 metriä. Suurinpiirtein puolessavälissä alkoi tuntua jo aika epätoivoiselta. Oli fiilis, etteivät jalat liiku mihinkään ja että koko kehossa on kauheat hapot. Ei voinut muuta kuin edetä askeleen kerrallaan ja olla katsomatta sinne ylös. Eli kun alkaa sattua niin täytyy vain puskea sinnillä eteenpäin,” tuumaa Koski. Niskanen ja Koski eivät suinkaan ole ainoat kisaan osallistuvat ammattiurheilijat. Myös yhdistetyn maajoukkuemies Ilkka Herola nähdään lähtöviivalla. Herola on yltänyt lähes joka kisassa palkintokorokkeelle ja tänä vuonna tavoite on olla taas kolmen parhaan joukossa. Helppoa se ei kuitenkaan tule olemaan koska tällaisessa kisassa erot venähtävät hyvinkin nopeasti. ”Ensimmäinen sija on ollut jo pari kertaa lähellä, mutta sanotaanko niin että siinä kohtaa kaiken pitäisi mennä aika nappiin. Tähän pääseminen vaatisi todennäköisesti kuitenkin jonkun muun pientä epäonnistumista." Herola naureskeli. Niskaselta viimeiset metrit taittuvat puhtaan kilpailuvietin voimin, "Ei tarvitse kuin pikkaisen silmäkulmasta vilkaista, ja nähdä kun kavereita tulee molemmin puolin rinnalle, niin lähtee extravaihde päälle." On myös tärkeää selvittää, että kenelle kotikaupungin naapuruston herruus kuuluu. ”Ei yhdistetyn urheilijalle voi hävitä. Viimeksi Lahdesta samalla kyydillä palatessa Ilkan kotimatka taisi tuntua hieman pitkältä, joten voisi ehkä olla parempi antaa Ilkan pärjätä tänä vuonna paremmin niin olisi kivempi kotimatka," tuumaa Niskanen pilke silmäkulmassa. Taitaa kuitenkin olla niin, että maalilinjan lähestyessä kumpikaan urheilija ei tule antamaan senttiäkään periksi. Mikä Red Bull 400? Vuoteen 2019 mennessä kisoja on järjestetty yhteensä 37 ja kuluvana vuonna Red Bull 400 juostaan 20 mäkihyppymäessä Aasiassa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Lajin maailmanmestari kruunataan kuluvana vuonna kolmatta kertaa. Maailmanmestaruudesta kamppaillaan tällä kertaa Kanadan Whistlerissä. Suomen Red Bull 400 -kilpailu järjestettiin vuosina 2014-2016 Kuopion Puijolla. Vuodesta 2018 alkaen uskaliaat urheilijat ovat hakeneet rajojaan Lahden Salpausselällä. Red Bull 400 2019 – 3 maanosaa, 20 eri lokaatiota

ALMATY KAZ 28.4.2019 LAHTI FIN 11.5.2019 COPPER PEAK USA 11.5.2019 SAPPORO JAP 18.5.2019 CHAIKOVSKY RUS 25.5.2019 TRONDHEIM NOR 1.6.2019 PARK CITY USA 1.6.2019 LIBEREC CZE 8.6.2019 EINSIEDELN SUI 15.6.2019 EINSIDELN SUI 15.6.2019 (Hollannin kilpailu) ZAKOPANE POL 29.6.2019 VAL DI FIEMME ITA 6.7.2019 COURCHEVEL FRA 6.7.2019 WHISTLER CAN 13.7.2019 (Maailmanmestaruuskisat) TITISEE-NEUSTADT GER 20.7.2019 STRBSKE PLESO SVK 3.8.2019 NUR-SULTAN KAZ 4.8.2019 BISCHOFSHOFEN AUT 24.8.2019 PLANICA SLO 14.9.2019 PYEONGCHANG KOR 28.9.2019



Kuvat ja videot Kuvia ja videoita vapaasen editoriaaliseen käyttöön > Red Bull 400 koostevideo 2018: https://bulldrive.redbull.com/dl/yarlEIEvjJ Muut kuvat ja videot: https: https://www.redbullcontentpool.com/search?q=red%20bull%20400%20lahti KATSOJAINFO Onko tapahtuma ilmainen katsojille? Kyllä on! Kaikki ovat tervetulleita kannustamaan suosikkejaan kevään rankimmassa juoksukilpailussa täysin ilmaiseksi. Milloin kilpailu alkaa ja milloin paikalle kannattaa saapua? Ilmoittautuminen tapahtuu klo 09-12.00 välillä. Ensimmäinen erä juoksijoita starttaa elämänsä rankimmalle 400 metrille klo 12.30 ja palkinnot jaetaan klo 15.30. Katso kilpailun tarkempi aikataulu alta. Huomioithan, että aikataulu on suuntaa antava ja pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin. En ole ikinä käynyt Lahdessa, mistä löydän tietoa kaupungista? Kaikki oleellinen tieto kilpailun isäntäkaupungista löytyy osoitteista www.lahti.fi ja www.visitlahti.fi Miten saavun Lahteen? Lahteen on hyvät ja monipuoliset liikenneyhteydet sekä pääkaupunkiseudulta että eri puolilta Suomea – kaupunkiin pääsee sujuvasti esimerkiksi junalla, linja-autolla tai omalla autolla. Lue lisää Lahden joukkoliikenteestä täältä. Entä saapuminen tapahtumaan? Red Bull 400 järjestetään Lahden suurmäessä (osoite Salpausselänkatu 2, Lahti). Liikkuminen Lahdessa on helppoa kävellen. Esimerkiksi Matkakeskukselta tapahtuma-alueelle on vain noin 1,5 kilometrin pituinen kävelymatka. Suosittelemme saapumaan tapahtumaan mahdollisuuksien mukaan kävellen, pyöräillen tai joukkoliikennettä käyttämällä. Sopiiko tapahtuma liikuntarajoitteisille? Kyllä sopii! Tapahtuma-alueen karttaan merkityn lounasravintolan yhteydessä on esteetön katselupaikka. Lisäksi katsomosta löytyy aidattu tasanne, josta kisan seuraaminen on mahdollista. Voinko tuoda tapahtumaan ruokaa tai juomaa? Kyllä saa! Omat eväät ovat sallittuja tapahtuma-alueella. Paikalla toimii myös K-Marketin pop-up-kauppa, joka palvelee janon tai nälän yllättäessä. Saanko tulla koirani kanssa tapahtumaan? Totta kai! Huolehdithan kuitenkin koirasi puolesta tapahtuma-alueen siisteydestä. Kuka juontaa tapahtuman? Tapahtuman juontajina toimivat Red Bull 400-konkarit Juuso "Köpi" Kallio sekä Eero Ettala. Milloin kilpailu päättyy? Tapahtuma päättyy klo 15.30 alkavan palkintojen jaon jälkeen. Huomioithan, että aikataulu on suuntaa antava ja pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin. En pääse paikan päälle Lahteen, pystynkö silti seuraamaan kilpailua kotikatsomossa? ISTV lähettää koko kilpailun suorana, joten ei muuta kuin kisastudio pystyyn! Mistä voin seurata uusimpia uutisia ja päivityksiä kilpailusta? Uusimmat uutiset ja päivitykset saat seuraamalla @redbullsuomi Instagramissa ja osallistumalla Facebook-tapahtumaan: Red Bull 400 – Lahti 2019. Pidä somessa silmällä myös kilpailun virallista hashtagia #RedBull400 ja jaa omat kokemuksesi tapahtumasta! ISTV live: https://www.is.fi/istv/ Tietoa Lahden suurmäestä Avattu: 1923

Mäkikoko: HS130

Mäkiennätys: 138 metriä, Johann André Forfang (Norja) 4.3.2017

Erikoista: Lahden suurmäen alastulorinteessä toimii maauimala Tapahtuman aikataulu - Lahti 09.00 Ilmoittautuminen aukeaa

12.00 Ilmoittautuminen päättyy

12.30 Naisten alkuerät

13.15 Miesten alkuerät

14.15 Naisten viesti

14.30 Miesten/seka-viesti

14.45 Naiset, B-finaali

14.55 Naiset, finaali

15.05 Miehet, B-finaali

15.15 Miehet, finaali

15.30 Palkintojenjako



