Red Bull BC One Cypher Finlandissa käytiin tiukka taisto paikoista Intian maailmanfinaaleihin

Red Bull BC One Cypher Finland kilpailu käytiin lauantaina 3. elokuuta aurinkoisissa merkeissä. Iltapäivän tiukoissa battleissa valikoituivat Suomen edustajat Red Bull BC One maailmanfinaaliin joka järjestetään marraskuussa Intian Mumbaissa. Suomen karsintoihin oli saapunut myös yhdysvaltalainen tähtituomari ja lajin maailmanmestari, RoxRite (Red Bull BC One Allstars).

B-boy Hatsolon taidonnäyte

Vuoden 2019 BC One Cypher Finland keräsi jälleen paikan päälle sankan joukon yleisöä joka sai todistaa Suomen breikkauksen parhaimmiston upeita taidonnäytteitä aurinkoisessa säässä. Iltapäivän aikana käytiin sekä 1vs1 b-boy että 1vs1 b-girl sarjat joiden voittajiksi taistelivat b-boy Hatsolo (Flow Mo Crew) ja b-girl Ramona (Floorphilia). Taso molemmissa sarjoissa oli kova, ja etenkin Hatsolon finaalivastus b-boy Hoo Hoo pisti viime vuoden voittajan koville. Lopputulos oli kuitenkin selvä, ja Hatsolo kuittasi voittotiketin Mumbaihin. Kisan jälkeen molempien voittajien tunnelmat olivat iloinen sekoitus sekä onnellisuutta, että adrenaalinia. Tietoisuus siitä, että muutaman kuukauden päästä vastassa on koko maailman breikkieliitti, tuntui vielä hieman uskomattomalta. Kuten b-girl Ramona totesi: "En ole oikein vielä sisäistänyt sitä, että olen oikeasti lähdössä elämäni ensimmäistä kertaa Intiaan ja pääsen kisaamaan lajin parhaita vastaan. Ihan mahtava fiilis kaiken kaikkiaan!". Red Bull BC One Cypher Finland kisojen merkitys suomalaiselle breikkiskenelle oli myös selvä: "Nämä kisat ovat todella suuri mahdollisuus meille kaikille ja motivoivat ihmisiä treenaamaan kovaa - ilman näitä karsintoja meillä ei olisi mahdollisuutta päästä kilpailemaan maailman parhaita vastaan". Hatsololle Suomen Cypherin voitto oli jo toinen perättäinen. "Tänä vuonna meni vähän tiukemmaksi kuin viime vuonna. Henkka (b-boy Hoo Hoo) veti todella kovaa ja sen tietää, että kun tuollaista kaveria vastaan pärjää täällä, niin pärjää muuallakin. Siinä mielessä aivan huippufiilis". Intia maana on myös Hatsololle uusi tuttavuus. Tavoite on kuitenkin selvä: "Lähden sinne nauttimaan uusista mestoista ja tottakai vetämään elämäni kovimmat breikkisoolot. Siellä taso tulee olemaan piirun verran kovempi, eli oikein hyvillä fiiliksillä lähdetään reissuun". Yhdysvaltalaisen vierastuomarin, ammattilaisbreikkaaja RoxRiten mielestä suomalaisella breikkauksella menee hyvin. Erityisesti miesten finaalin taso oli hänen mielestään korkea: "Sekä Hatsololla, että Hoo Hoolla on molemmilla vahva oma tyyli breikata. Kummaltakin löytyy luovuutta ja ainutlaatuisuutta jotka ovat avainasioita hyvälle battlelle." Mumbaissa Suomen Cypherin voittaneita odottaa RoxRiten mukaan erittäin kovat kilpakumppanit. "Pelkästään finaalissa vastassa tulee olemaan 15 huippuluokan tanssijaa ympäri maailmaa joten luvassa tulee olemaan intensiivinen ja korkeatasoinen kisa. Mutta mitä enemmän haastetta, sitä palkitsevampaa kisaaminen on".

Mikä? Red Bull BC One on vuodesta 2004 saakka järjestetty, maailman suurin ja merkittävin breakdance-soolokilpailu. Pitkin vuotta, ympäri maailmaa järjestetään Red Bull BC One Cypher -osakilpailuja, joista voittajat lennätetään maailmanfinaaleihin ottamaan mittaa kutsuvieraita vastaan. Kiertävä finaali taistellaan tänä vuonna Intian Mumbaissa 9. marraskuuta. Suomen BC One Cypherin sarjat olivat 1vs1 b-boy, sekä ensimmäistä kertaa myös naisten 1vs1 b-girl.



