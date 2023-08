Red Bull Dance Your Style -katutanssikilpailu saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen

Red Bull Dance Your Style -kilpailuun kutsutut tanssijat ottavat osaa eeppisiin 1v1-battleihin, tyylilajien vaihdellessa mm. krumpista lockingiin ja poppingista hip-hopiin. Tanssijat tekevät suorituksensa ennalta tietämättömien biisien tahtiin, jolloin tanssijat pääsevät näyttämään todelliset taitonsa live-yleisön edessä.

Kilpailussa ei ole erikseen tuomaristoa vaan tuomaristona toimii paikalla oleva yleisö joka päättää äänestämällä, ketkä pääsevät battleista jatkoon ja kuka lopulta voittaa Suomen finaalin.

Red Bull Dance Your Style -katutanssikilpailuun on kutsuttu yhteensä 16 kilpailijaa ja yksi heistä tulee edustamaan Suomea maailmanfinaalissa Frankfurtissa, Saksassa, 4. marraskuuta. Red Bull Dance Your Stylen MM-finaalissa nähdään edustajia yli 30 eri maasta.

Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Lisätiedot ja media-akkreditoinnit:

Pia Kaipainen

pia.kaipainen@redbull.com

Tapahtuman aikataulu:

Tapahtuma alkaa klo 18.00 ja päättyy noin klo 20.00. Tämän jälkeen tapahtuman viralliset jatkot alkavat ravintola Set's Backyardissa, jossa illan aikana levyjä soittaa KUYA KAI (DOSE DJ´s).

Tutustu kilpailuun kutsuttuihin tanssijoihin täällä:

https://www.redbull.com/fi-fi/events/red-bull-dance-your-style-suomi/red-bull-dance-your-style-tanssijat

https://www.redbull.com/fi-fi/red-bull-dance-your-style-tanssijat