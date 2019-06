Red Bull Illume 2019 valokuvakilpailu esittelee taas vuoden vaikuttavimmat kuvat maailmalta

Red Bull Illume Image Quest on globaali seikkailu ja action sports valokuvakilpailu johon kuka tahansa voi osallistua. Illume nostaa esille planeettamme luovimmat ja kiehtovimmat lifestyle-kuvat joiden tyyli edustaa hyvin vahvasti kuvaajien omaa elämäntyyliä ja kulttuurista taustaa. Red Bull Illume järjestetään nyt viidettä kertaa ja siihen voi osallistua 31.7 asti. Uutuutena tänä vuonna myös liikkuvan kuvan kategoria. Voittajat julkistetaan ja palkitaan marraskuussa 2019.

Red Bull Illume Image Questin upeat otokset ovat päätyneet vuosien varrella lukemattomien silmäparien ihailtavaksi, ympäri maailman. 2019 kilpailu tulee tarjoamaan taas entistä henkeäsalpaavampia seikkailu ja action sports kuvia ja videoita sekä ammatti- että harrastelijakuvaajien toimesta.

Vuoden 2016 Red Bull Illume kilpailuun osallistui 5 646 kuvaajaa,120 eri maasta. Kilpailuun ladattiin ennätysmäärä kuvia: yhteensä 34 624 kappaletta. Kokonaiskilpailun voittajaksi julistettiin Lorenz Holder joka voitti kilpailun jo toistamiseen.

Tamperelainen Rami Hanafi on pitkän linjan valokuvaaja, jonka dokumentaarisella otteella toteutettuja, tinkimättömiä kuvia on vuosien varrella totuttu näkemään kansainvälisten julkaisujen, kuten Transworld Snowboardingin, Snowboarderin ja Onboardin sivuilla. Miehen tarinoille omistautuminen ja todellisten tunteiden ja hetkien vangitseminen on palkittu finaalipaikalla kolmessa eri Red Bull Illume Image Questissa.

Vuoden 2019 kilpailuun voi osallistua 31.7 asti. Osallistumiskuvat ja/tai videot voi ladata osoitteessa redbullillume.com – mistä löytyy myös kilpailun tarkemmat tiedot ja säännöt.

Viidestäkymmenestä eri kuvaamisen expertistä koostuva tuomaristo valitsee kaikista kilpailuun ladatuista kuvista 55 finalistia ja lopulta 11 kategoriavoittajaa sekä yhden pääkilpailun voittajan. Tulokset julkistetaan marraskuussa 2019. Sekä pääkilpailun voittaja että eri kategorioiden voittajat saavat palkinnoksi korkealaatuisia valokuvaamiseen liittyviä tavarapalkintoja joiden arvo on yhteensä 100 000€. Kilpailu järjestetään seuraavan kerran vuonna 2021.

Osallistumiskuvat voivat olla vanhoja arkistojen helmiä (ainoana rajoitteena että niiden tulee olla otettu 31.3.2016 jälkeen), tai uusia otoksia. Kaikki finaaliin valitut 55 kuvaa tulevat näkymään kulttuurihubeissa ja pääkaupungeissa ympäri maailman Red Bull Illume Exhibit Tourilla, vuoden 2020 aikana.

Vuoden 2019 Red Bull Illume Image Questin viralliset yhteistyökumppanit ovat Sony, SanDisk, Skylum ja COOPH.

Kuvat / videot:

Kaikki Red Bull Illume kuvat ovat vapaasti käytettävissänne editoriaalista käyttöä varten, kilpailuun liittyvien juttujen yhteydessä. Pyydämme vain, että mainitsette kuvaajan nimen ja Red Bull Illume kilpailun nimen jutun yhteydessä (© Photographer Name / Red Bull Illume).

Vuoden 2016 finalistien kuvat ovat nähtävissä osoitteessa redbullillume.com. Lisää high-res kuvia, videoita ja muita materiaaleja > Red Bull Illume Media Room / Red Bull Content Pool.

Lisätietoja ja yhteystiedot:

Pia Kaipainen

pia.kaipainen@redbull.com

www.redbullillume.com