Vuoden 2017 Flow Festivalilla esitelty Red Garden on Flow Festivalin kiihkeästi sykkivä sydän – kaikille avoin synerginen tila, jossa ihmiset, musiikki ja kollektiivinen kokemus kohtaavat. Se on yhteisöllinen yöelämän biittien puutarha, diversinen kasvu-alusta, jossa jokaisella on vapaus puhjeta tulipunaiseen kukkaan.

Tänä vuonna Flow’n omintakeisen Red Gardenin värikkäässä ohjelmassa nähdään muun muassa yksi brittiläisen ug-kulttuurin kovimmista nimistä Giant Swan, legendaarinen Haçienda-residentti DJ Paulette, kotikaupunkinsa Berliinin teknoskenessä kovassa nousussa oleva DJ ja muoti-ikoni Patrick Mason, Lontoon klubimaailman johtohahmoihin kuuluva, sielukasta housea soittava Marcia Carr sekä indonesialaisen DJ-tuottajan Dea Barandanan ja laulaja Adindan tuore duo Precious Bloom livesetillään. Lisäksi Red Gardeniin vaihtelevia tunnelmia tuovat Mike Q, joka on Yhdysvaltojen ballroom/vogue-housekulttuurin tämän hetken avaintekijöitä sekä punk- ja teknoasenteella tyylistä toiseen liikkuva Cardinal & Nun.

Red Gardeniin saapuvat niin ikään kotimainen diskopioneeri ja Studio 54 -veteraani Jussi Kantonen, synkästä acidvaikutteisesta elektrosta 1980-luvun syntetisaattorifunkiin ulottava Lazercat ja elektrosta ja acidista italoon kurkottava Naks. Myös italodiskon asiantuntija Alec Sibbald, diskomusiikin perintöä ylläpitävä Maria Wesander, suomalaisen ballroom-yhteisön johtotähti Coco Ninja yhdessä The Iconic House of Ninjan kanssa sekä useat muut kiinnostavat ja ajankohtaiset esiintyjät tuovat show’nsa Red Gardeniin.

Red Gardenia hostaavat tänäkin vuonna läpi Flow-viikonlopun joukko yöelämän ainutlaatuisia hahmoja, joita luotsaavat Helsingin yöelämän punainen takapiru Andre Pozusis sekä bailaamaan syntynyt muodin ja kulttuurin ylipappi Minttu Vesala.

Kuplivaan festivaalitunnelmaan pääsee virittäytymään Flow’n ikonisessa Champagne Bar & Loungessa Balloon 360° -alueella. Lansonin lippulaivabaarin yhteydessä yleisö saa luomushamppanjan lisäksi nauttia taidokkaiden DJ:den soittamasta monipuolisesta musiikkitarjonnasta, kun dekkien taakse astuvat muun muassa jo 45 vuoden mittaisen DJ-uran tehnyt DJ Bunuel tuplasetillään sekä DJ Nagun ja DJ Wildbillyn konsepti Cumbia Beat, joka on kunnianosoitus latinalaisamerikkalaiselle rytmimusiikille cumbialle. Myös dancehallia, R&B:tä, afro-fusiota ja amapianoa soittava, turvallisemman klubikulttuurin edistäjä DJ Wekesa ja Osakasta Helsinkiin asettunut, pehmeää discoa, housea ja teknoa soittava HiToshi sekä monet muut vangitsevat esiintyjät tuovat settinsä Champange Bar & Loungeen.

Flow Festival järjestetään Helsingin Suvilahdessa 12.–14.8.2022.

Yhteensä Flow Festivalilla esiintyy lähes 150 artistia. Julkistettuja artisteja ovat mm. Gorillaz, Florence + The Machine, Nick Cave & The Bad Seeds, Burna Boy, Jamie xx, Michael Kiwanuka, JARV IS…, Princess Nokia, MØ, Sigrid, Bikini Kill, Freddie Gibbs, King Gizzard & The Lizard Wizard ja Fred Again..

Tutustu koko ohjelmaan Flow Festivalin nettisivulla: https://www.flowfestival.com/artists/.

Liput:

Ticketmaster www.ticketmaster.fi p.0600-10-800

Tiketti www.tiketti.fi p.0600-1-1616

3 päivän lippu: 215 €

2 päivän lippu: 185 €

1 päivän lippu: 115 €

3 päivän Gold Area -lippu: 345 €

1 päivän Gold Area -lippu: 185€

Hinta voimassa toistaiseksi. Lipun hinta sisältää palvelumaksun.

