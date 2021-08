Red Nose Companyn Frankenstein on jännittävä avaus lasten teatterisyksyyn

Jaa

Red Nose Company pääsee viimein esittämään letkeän jännittävän tulkintansa goottiklassikko Frankensteinista. Tiedettä, discomusiikkia ja hurjaa meininkiä sisältävä esitys on suunnattu alakouluikäisille ja heidän perheilleen. Timo Ruuskasen ja Tuukka Vasaman tähdittämä esitys saa ensi-iltansa Kanneltalossa 20.8.2021.

Frankensteinin tarina on yksi länsimaisen kulttuurihistorian perusmyyttejä. Perusteemoina ovat erilaisuus ja toiseuden kokemukset. "Vaikka esityksessä onkin tieteellisfilosofinen ja historiallinen viitekehys, on tarkoitus ennen kaikkea pitää hauskaa ja tanssahdella discomusiikin tahtiin”, Tuukka Vasama kertoo.



Vasama toivottaa kaikenikäiset katsojat tervetulleiksi esityksiin: "Haluamme tarjota ihanaa yhdessäoloa koko perheelle. Pyrimme ottamaan huomioon sekä eskarilaiset että pidemmän koulutien käyneet katsojat.”

Jännityselementtejä on luvassa, onhan kyseessä hirviötarina. "Rakennamme jännitystä asteittain, tarkkaillen yleisön reaktioita. Yleisökontaktin ja improvisoinnin ansiosta voimme säädellä elementtejä, joilla katsojien karvat nostatetaan pystyyn", kuvailee Vasama.



Musiikki on merkittävässä roolissa kaikissa Red Nose Companyn esityksissä. Aiemmissa teoksissaan Vasama ja Ruuskanen ovat käyttäneet akustisia soittimia, nyt hyödynnetään sähköä. "Tohtori Frankenstein herättää hirviön eloon sähkövirran avulla – siksi on luonnollista, että tätä esitystä tahdittaa sähköinen konemusiikki", Timo Ruuskanen kertoo.



Frankensteinin ensi-ilta on siirtynyt koronan takia yli kahdeksan kuukautta suunnitellusta eteenpäin. Samalla sisältöä on päivitetty. "Olemme laittaneet koko esityksen uuteen uskoon jo pari kertaa. Jos harjoitus tekee mestarin, tulee tästä esityksestä parempi kuin mistään aiemmasta", Vasama naurahtaa.



Frankenstein saa ensi-iltansa Kanneltalossa 20.8.2021 ja esitykset jatkuvat syksyllä Aleksanterin teatterissa. Esitys aloittaa myös koko Suomen kattavan monivuotisen kiertueen. Ruuskasen ja Vasaman edellinen lastenesitys Keisarin uudet vaatteet on ollut menestys, minkä vuoksi ryhmä on haluttu vierailija sekä isoilla teatterinäyttämöillä että kouluissa. Frankensteinia esitetään myös ruotsiksi ja englanniksi.



Tuukka Vasama (1978) on Teatterikorkeakoulun käynyt näyttelijä. Hän on esiintynyt mm. Helsingin ja Turun kaupunginteattereissa, radio- ja televisiotuotannoissa sekä laajasti vapaalla teatterikentällä. Hän on Red Nose Companyn perustajajäsen ja tehnyt teatteriklovneriaa vuodesta 2005. Vasama on myös palkittu runoesiintyjä; hän on vakiovieras Kajaanin Runoviikolla ja Ylen Tämän runon haluaisin kuulla -ohjelmassa. Vasamalle myönnettiin vuonna 2018 Helsingin kaupungin taiteilijapalkinto ja vuonna 2019 valtion taitelija-apuraha.



Timo Ruuskanen (1973) on Teatterikorkeakoulusta valmistunut näyttelijä. Ruuskanen on Red Nose Companyn perustajia ja on tehnyt ryhmässä teatteriklovneriaa vuodesta 2005. Hän on esiintynyt suuremmissa teatteritaloissa mm. Kansallisteatterissa, Helsingin, Kuopion ja Joensuun kaupunginteattereissa, pienemmissä teattereissa sekä teatterin vapaalla kentällä. Tämän lisäksi Ruuskanen on käsikirjoittanut ja ohjannut esityksiä. Ruuskanen on nähty myös Nyrkki-sarjassa MTV3:lla.



Red Nose Company: Frankenstein



Tohtori Frankenstein on tieteen ja discomusiikin palveluksessa



Käsikirjoitus, ohjaus, näyttämöllä: Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama

Valo- ja äänisuunnittelu: Jere Kolehmainen

Perustuu Mary Shelleyn alkuperäisideaan



Ikäsuositus: 6–100-vuotiaille

Kesto: n. 1 h



Esitykset Kanneltalossa



pe 20.8.2021 klo 18.00, ensi-ilta

la 21.8.2021 klo 14.00 ja 16.00

su 22.8.2021 klo 14.00

Liput 6 € (+ mahd. toimitusmaksu), lippu.fi

Osoite: Klaneettitie 5



Esitys nähdään myös Aleksanterin teatterissa, Hämeenlinnan Teatterissa, Espoossa Kannusalissa ja Sellosalissa, Salossa Teatteri Provinssissa, Helsingissä Malmitalossa ja Vuotalossa sekä Vantaalla Lumosalissa.



Esityksen tuotantoa ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus, Oskar Öflunds Stiftelse, Alli Paasikiven säätiö ja Konstsamfundet.



Tuotanto: Red Nose Company / Niina Bergius, Inka Virtanen ja Maija Kühn

Yhteistuotanto Kanneltalon kanssa



Kutsu



Hyvä toimittaja,

olet lämpimästi tervetullut Frankensteinin ensi-iltaan perjantaina 20.8. klo 18 Kanneltaloon. Kutsu on kahdelle. Varaa kutsulippusi sähköpostitse: liput@rednose.fi.