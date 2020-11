Red Nose Companyn Frankenstein on tieteen ja discomusiikin palveluksessa

Näyttelijät Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama tunnetaan hulvattomista ja älykkäistä esityksistään. Seuraavaksi luvassa on goottiklassikko Frankenstein yllättävänä tulkintana: letkeä esitys on suunnattu ala-asteikäisille ja heidän perheilleen. Frankenstein saa ensi-iltansa Kanneltalossa 3.12.2020.

Red Nose Companyn kantaesitys Frankenstein on musikaalinen komedia, jossa leikitellään jännityksen elementeillä. Kevyen irrottelun lisäksi esitys avaa helppotajuisesti kysymyksiä tieteen etiikasta ja erilaisuuden hyväksymisestä.

Frankensteinin tarina on yksi länsimaisen kulttuurihistorian perusmyyttejä, ja siinä käsitellään kokemusta toiseudesta. “Hirviöjututhan ovat aina inspiroineet ihmistä”, Timo Ruuskanen miettii. “Eikö meissä jokaisessa asu pikku hirviö.”

“Tämä on hienolla tavalla överi kertomus”, Tuukka Vasama nauraa. ”Esityksessä on tieteellisfilosofinen ja historiallinen viitekehys, mutta tarkoitus on ennen kaikkea pitää hauskaa: tohtori Frankenstein saa tanssahdella discofunkin tahtiin!”

“Rakennamme jännitystä asteittain, yhdessä yleisön kanssa, kuunnellen sen reaktioita”, Tuukka Vasama kertoo. “Improvisoinnin ja yleisökontaktin ansiosta esitystä voidaan muokata aina sen mukaan, minkä ikäistä yleisöä on paikalla.”

Esitys saa ensi-iltansa Kanneltalossa, ja esitykset jatkuvat Aleksanterin teatterissa. Vuodenvaihteen jälkeen alkaa koko Suomen kattava monivuotinen kiertue. Ruuskasen ja Vasaman edellinen lastenesitys Keisarin uudet vaatteet oli suuri hitti, minkä vuoksi ryhmä on haluttu vierailija sekä isoilla teatterinäyttämöillä että kouluilla. Kaksikon esitykset ovat keränneet jo yli 60 000 katsojaa.

Käsikirjoitus, ohjaus, näyttämöllä: Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama

Valo- ja äänisuunnittelu: Jere Kolehmainen

Perustuu Mary Shelleyn alkuperäisideaan

Esityksen tuotantoa ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus, Oskar Öflunds Stiftelse ja Alli Paasikiven säätiö.

Tuotanto: Red Nose Company / Niina Bergius ja Inka Virtanen

Yhteistuotanto Kanneltalon kanssa

Esitykset Kanneltalossa

To 3.12.2020 klo 18, ensi-ilta

La 16.1.2021 klo 14 ja 16

Su 17.1.2021 klo 14

Ikäsuositus: 6–100. Kesto n. 1 h.

Liput 6 € (+ mahd. toimitusmaksu), lippu.fi

Osoite: Klaneettitie 5

Esitykset Aleksanterin teatterissa

La 5.12.2020 klo 14

La 9.1.2021 klo 14

Su 24.1.2021 klo 12

Su 21.3.2021 klo 12

Su 11.4.2021 klo 12

Osoite: Bulevardi 23–27

Red Nose Company on helsinkiläinen teatteriryhmä, yksi Suomen kysytyimmistä kiertueteattereista. Ryhmän esitykset Don Quijote, Babylon, Punainen viiva ja Juoksuhaudantie, sekä lastenteatteriesitys Keisarin uudet vaatteet ovat hurmanneet katsojia ympäri Suomen. Vuonna 2019 ryhmä teki uuden katsojaennätyksen, kaikkiaan 141 esitystä, ja tavoitti 22 000 katsojaa.

Tuukka Vasama (1978) on Teatterikorkeakoulun käynyt näyttelijä. Hän on esiintynyt mm. Helsingin ja Turun kaupunginteattereissa, radio- ja televisiotuotannoissa sekä laajasti vapaalla teatterikentällä. Hän on Red Nose Companyn perustajajäsen, tehnyt teatteriklovneriaa vuodesta 2005. Vasama on myös palkittu runoesiintyjä; hän on vakiovieras Kajaanin Runoviikolla ja Ylen Tämän runon haluaisin kuulla -ohjelmassa. Vasamalle myönnettiin vuonna 2018 Helsingin kaupungin taiteilijapalkinto, ja vuonna 2019 valtion taitelija-apuraha. Tänä syksynä Vasama nähdään lastenteatteri Lilla Villanin uutuusnäytelmässä “Letti”, jonka on kirjoittanut Paula Salminen. Lisäksi hän valmistelee Juhani Ahon “Juha”-oopperan kamariversiota pianisti Maria Suokkaan kanssa.

Timo Ruuskanen (1973) on Teatterikorkeakoulusta valmistunut näyttelijä. Ruuskanen on Red Nose Companyn perustajia ja on tehnyt ryhmässä teatteriklovneriaa vuodesta 2005. Hän on esiintynyt suuremmissa teatteritaloissa mm. Kansallisteatterissa, Helsingin, Kuopion ja Joensuun kaupunginteattereissa, pienemmissä teattereissa sekä teatterin vapaalla kentällä. Tämä lisäksi Ruuskanen on käsikirjoittanut ja ohjannut esityksiä. Tänä syksynä Ruuskanen nähdään myös Nyrkki-sarjassa MTV3:lla.

