Reformaationäyttelyssä esillä Agricolan Uusi testamentti ja muuta varhaista kirjallisuutta

Reformaation merkkivuosi huipentuu Reformaatio 500 -näyttelyyn Helsingissä Tuomiokirkon kryptassa 22.10.–5.11. Kryptassa on esillä ainutlaatuisia teoksia, joiden kautta käydään läpi reformaation vaiheita ja vaikutuksia.

Näyttelyssä on reformaation lisäksi esillä kokonaisuuksia, jotka käsittelevät luterilaista jumalanpalveluselämää, kansanopetusta sekä lähetystä ja kansainvälisyyttä unohtamatta musiikkia ja yhdessä laulamista. Kryptan näyttely on toteutettu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan pappi, teologian tohtori ja virsitutkija Suvi-Päivi Koski on ollut ideoimassa näyttelyä ja suunnittelemassa esillä olevien reformaatioesineiden kokonaisuutta. Hän iloitsee myös yhteistyökumppaneiden, kuten Kansalliskirjaston ja Saksan lähetystön, osallistumisesta.

Martti Lutherin johtamassa Wittenbergin yliopistossa opiskeli aikanaan myös Suomen oma reformaattori Mikael Agricola. Suvi-Päivi Kosken mukaan näyttelykävijöillä on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus nähdä muun muassa Agricolan suomentama Uusi testamentti, Se Wsi testamentti (Tukholma 1548). Näyttelyssä on esillä myös Agricolan teos Rucouskiria Bibliasta (Tukholma 1544)ja varhaisin suomenkielinen Raamattu, Biblia: se on: coco pyhä Ramattu, suomexi (Tukholma 1642).

Kansallisesti merkittävien löytöjen äärellä

Virsitutkijana Koski teki itse hiljattain kansallisesti merkittävän ja harvinaisen löydön Saksasta. Löytö julkistettiin Kansalliskirjastossa joulukuussa 2015. Myös tämä löytö, varhaisin kokonaisena säilynyt suomenkielinen virsikirja ja varhaisin Lutherin Vähä katekismuksen suomennos, on kopion muodossa esillä näyttelyssä. Alkuperäisteokset Yxi Vähä Suomenkielinen wirsikiria ja Catechimus on painettu Rostockissa vuonna 1607.

– Löydön tein tutkiessani 1650-luvulla painettua suomenkielistä miniatyyrivirsikirjaa. Lisämateriaalia hakiessani silmiini osui hämmästyttävä vuosiluku 1607. Aloin selvittää sitä ja tähän se salapoliisityö johti, Koski kertoo.

Kosken löytämän suomenkielisen virsikirjan ja Vähä katekismuksen alkuperäisteos on Dresdenin valtion ja yliopiston kirjastossa. Kosken mukaan varhaisen suomenkielisen kirjallisuudenkin kannalta sen ja yhtä lailla harvinaisuudeksi paljastuneen katekismuksen merkitys on huomattava. Hän kertoo löydöstään tarkemmin näyttelyn oheisohjelmaan kuuluvalla luennolla torstaina 2.11. kello 18 alkaen.

Näyttelyssä nähtävää eri puolilta maailmaa

Kävijälle tarjoutuu mahdollisuus maantieteellisen seikkailuun, sillä mukana näyttelyesineistössä on hieman materiaalia kaikilta muilta mantereita paitsi Australiasta ja Etelämantereelta. Ruotsin- ja saksankielisistä teoksista vitriineissä näyttelyvieraiden katseltavina ovat muun muassa ensimmäinen ruotsinkielinen Uusi testamentti ja Lutherin kääntämä saksankielinen koko Raamattu 1500-luvulta. Koski muistuttaa siitä, miten tärkeää on saada lukea Raamattua omalla kielellään.

– Uuden testamentin ja Raamatun käännökset eri kielille ovat olleet erittäin merkittäviä kussakin maassa myös kirjakielen kehittymisen kannalta. Näyttely osoittaa, että tätä työtä jatketaan edelleen eri puolilla maailmaa, hän sanoo.

Arki-iltaisin pidettävät näyttelyn oheisluennot valottavat reformaation kehitystä ja merkitystä Saksassa, Suomessa ja globaalistikin. Niistä vastaavat Kosken lisäksi prof. Andrea Strübind (Saksa), dosentti Tuija Laine, prof. emer. Simo Heininen, FT Mika Hakkarainen, tuomiorovasti Matti Poutiainen ja dosentti Esko M. Laine.

Reformaatio 500 -näyttely on esillä Helsingin tuomiokirkon kryptassa 22.10.–5.11. Näyttelyn avajaiset ovat sunnuntaina 22.10. kello 10 alkavan messun jälkeen, noin kello 12. Näyttely on avoinna joka päivä kello 11–17. Näyttelyyn on vapaa pääsy ja sinne voi tilata maksuttoman opastuksen arkisin kello 10–11 välille, varaukset: niina.savolainen@evl.fi.

Café Reformaatio palvelee näyttelykävijöitä ma–la kello 11–17 ja sunnuntaisin kello 12–17. Tarjoilusta vastaa Cantores Minores -kuoron vanhempainyhdistys. Kryptaan pääsee Kirkkokatu 18:sta tai hissillä Tuomiokirkon kirkkosalista.

Näyttelyä ovat tehneet yhteistyössä Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kanssa Kansalliskirjasto, Helsingin yliopiston kirkkohistorian osasto, Saksan suurlähetystö, Suomen Pipliaseura, Suomen Lähetysseura, Helsingin seurakuntayhtymä, Helsingin kaupunginmuseo, Lasten keskus ja Kirjapaja sekä Cantores Minores -vanhempaintoimikunta.

Näyttelyn lisäksi reformaation merkkivuotta vietetään Tuomiokirkolla myös jumalanpalvelusten, musiikin, luentojen ja nukketeatterin merkeissä. Kaikki tapahtumat löydät helsinginseurakunnat.fi/tuomiokirkko > reformaatio 500.

Lisätietoja: Tuomiokirkko–Suomenlinna -aluekappalainen, teologian tohtori Suvi-Päivi Koski, suvi-paivi.koski@evl.fi, p. 09 2340 6165