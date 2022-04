Regionförvaltningsverken övervakar patientsäkerheten överallt i Finland - egenkontrollen kommer ändå i första hand

Torninostureiden kuljettajat aktiivisia turvallisuutensa puolesta 22.4.2022 08:28:13 EEST | Tiedote

”Torninostureiden kuljettajat ovat ottaneet meihin yhteyttä rakennustyömailta. He ovat kertoneet ohjaamiensa torninostureiden työturvattomuudesta”, kertoo työsuojelutarkastaja Markku Oravainen. Viimeisen parin vuoden aikana työsuojeluviranomaiset ovat tarkastaneet noin 70 torninosturia. Tarkastuksia on tehty yhteensä 108 ja huomautettavaa on ollut yli 200 asiasta.