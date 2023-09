Rehn keräsi 20 000 kannattajakorttia ja avasi kampanjansa

Yli 20 000 suomalaista on allekirjoittanut kannattajakortin asettaakseen Suomen Pankin pääjohtajan, tohtori Olli Rehnin presidenttiehdokkaaksi valitsijayhdistyksen kautta. Kannattajakortteja on kerätty tuhansien vapaaehtoisten voimin ympäri Suomea sen jälkeen kun Rehn ilmoitti kesäkuussa pyrkivänsä presidenttiehdokkaaksi. Valitsijayhdistyksen perustaminen presidentinvaaleissa edellyttää vähintään 20 000 äänioikeutetun henkilön allekirjoittamaa kannattajakorttia.

”Olen todella iloinen ja kiitollinen, että vaadittava määrä kortteja on nyt saatu kerättyä ja pääsemme avaamaan kampanjan toden teolla. Haluan lämpimästi kiittää jokaista kortin allekirjoittanutta ja kaikkia kampanjassa mukana olevia vapaaehtoisia. Suomen presidentin on oltava kaikkien suomalaisten presidentti. Hänen tulee olla tasavaltalaisten arvojen, vapauden, yhdenvertaisuuden, demokratian ja oikeusvaltion puolustajana”, Rehn sanoo.

Perjantaina avattiin Rehnin kaikille kansalaisille avoin kampanjatoimisto Helsingin City-käytävällä ja kampanja polkaistaan tänään käyntiin avoimella yleisötilaisuudella Sofia Helsingissä. Rehnin avaustilaisuudessa pitämässään linjapuheessa korostuu Suomen kriisinkestävyys ja ankkuroituminen läntisiin turvallisuusyhteisöihin.

”Maantiede ei ole muuttunut, mutta asemamme on. Me osallistumme nyt yhdessä liittolaistemme kanssa Venäjän voimapolitiikan patoamiseen. Seuraavan presidentin keskeinen tehtävä on viedä menestyksellä maaliin Suomen ankkuroituminen läntisiin turvallisuusyhteisöihin.”

”Minulla ei ole harhakuvaa Venäjän kehityksen suhteen. On käsittämätöntä, että eräät poliittiset voimat Suomessa haluaisivat peruuttaa Suomen yhdentymistä länteen ja Eurooppaan. Tämän harhakuvan lopputulos olisi yksin jäävä Suomi.”

Rehn muistutti myös terveen talouden olevan ratkaisevan tärkeä osa Suomen turvallisuutta.

”Presidentin on oltava terveen talouden puolestapuhuja. Jos julkinen talous on rempallaan, työttömyys kasvaa ja mielialat synkkenevät, olemme alttiimpia vihamieliselle ulkoiselle vaikuttamiselle. Kyse on siitä, miten pidämme maamme ehyenä ja sisäisesti lujana.”

Perjantaina julkaistiin myös laaja joukko Rehnin tukijoita sekä Rehnin kirjan Onnellisten tasavalta, toinen painos.

Rehnin kampanja-avausta voi seurata perjantaina 15.9.2023 klo 18 alkaen osoitteessa www.ollirehn2024.fi.