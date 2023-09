Rehtori Jari Ojala avajaispuheessa: Yliopistojen perusrahoitus riittämätöntä

Samuli Pekkola aloitti Jyväskylän yliopistossa tietojärjestelmätieteen professorina – painottaa yhteistyön tärkeyttä yritysten ja julkisen sektorin kanssa 6.9.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa tietojärjestelmätieteen professorina aloittaneen Samuli Pekkolan tavoitteena on kehittää tutkimusyhteistyötä julkisen sektorin ja elinkeinoelämän kanssa. Aiemmin Tampereen yliopistossa työskennellyt Pekkola on keskittynyt tutkimuksessaan tietotekniikan ja organisaation väliseen suhteeseen. Pekkola on alun perin valmistunut maisteriksi ja väitellyt tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta.