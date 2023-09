Rehtori Keijo Hämäläinen lukuvuoden avajaisissa: ”Yliopiston on oltava aktiivisesti osa yhteiskuntaa”

Juha-Matti Huhta: Tilannetietoisuus on kriittisen tärkeää poliisitoiminnassa 4.9.2023 10:41:34 EEST | Tiedote

Tilannetietoisuus on operatiivisessa poliisitoiminnassa kriittisen tärkeä taito, jota voi ja täytyy kehittää, selviää Tampereen yliopistossa tarkistettavassa väitöstutkimuksessa. KM Juha-Matti Huhdan tutkimuksessa selvisi, että laadukkaan poliisitoiminnan varmistamiseksi on ymmärrettävä, miten tilannetietoisuus muodostuu ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Tutkimus antaa uutta tietoa, jota hyödyntämällä tilannetietoisuuden systemaattinen kehittäminen on mahdollista poliisikoulutuksessa. Lisäksi tulokset voivat olla hyödynnettävissä muiden ammattiryhmien koulutuksessa.