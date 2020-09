Rehtori Keijo Hämäläinen: Tiedeyhteisöllä ja medialla yhteinen vastuu oikean tiedon levittämisessä 

Jyväskylän yliopiston lukuvuoden 2020-2021 avajaispuhe 2.9.2020 Vapaa julkaistavaksi 2.9.2020 klo 13.30

Lukuvuoden avajaispuheessaan rehtori Keijo Hämäläinen toi esiin sekä tutkijoiden ja toimittajien, että tutkijoiden ja päättäjien tärkeän yhteistyön pandemiakriisin aikana.

Hämäläisen mukaan koronapandemia on lisännyt kiinnostusta ja luottamusta tieteeseen ja myös ammattimaiseen journalismiin. Silti koronaan suhtautuminen jakaa yleisöjä eikä kaikille edes punnittu tieto kelpaa.

- Jos ajautuu seuraamaan pelkkää personoitua uutisvirtaa, vaarana on kuplautuminen ja kuppikuntiin poteroituminen. Sosiaaliset todellisuudet eriytyvät. Yhteiskunnan polarisoituminen jatkuu.

- Totuuden löytyminen edellyttää etsimistä ja altistumista erilaisille näkökulmille. Mutta miten voimme turvata, että kansalaisten saatavilla on erilaisia näkökulmia ja toimitettuja, faktatarkistettuja mediasisältöjä? Yliopistot vastaavat sivistystehtävästään. Yliopistot vastaavat myös viestintäalan koulutuksesta. Mutta kuka vastaa siitä, että ammattimaisella journalismilla ja viestintäosaamisella on kysyntää? Vastuu on kaikilla kansalaisilla. Jotta meillä säilyisi mahdollisuus luotettavaan tiedonvälitykseen, meidän täytyy olla valmiita maksamaan myös laadukkaasta journalismista.

Kriisin keskellä on vahvistunut myös, miten elintärkeää on tuoda tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi. Hämäläinen kiitti tiedeyhteisöä, joka on käynnistänyt ripeästi koronaan liittyviä uusia tutkimuksia, ja tarjonnut päättäjille testattua tietoa. Asiantuntijoiden näkemyksiä on myös kiitettävästi kuunneltu päätöksenteossa.

Hämäläinen uskoo, että kriisin voi kääntää voitoksi ja aluksi uuteen nousuun.

- Historia opettaa, että kauheimmistakin katastrofeista voi selvitä voittajina. Keskiajalta pohjautuvat akatemiat ovat kestäneet maailman kuohuissa vahvan arvopohjan sekä rohkeiden ja luovien yksilöidensä voimin. Meilläkin on käytössämme nämä historiassa koetellut vahvuudet, joiden voimin uudistua ja vahvistua.

Puhe kokonaisuudessaan saatavissa 2.9.2020 klo 13.30 täältä

Lisätietoja:

rehtori Keijo Hämäläinen, puh. 040 6800 215, keijo.hamalainen@jyu.fi