Rehtori Mari Walls lukuvuoden avajaisissa: Tieteen ja kilpailukyvyn turvaamiseksi sitouduttava pitkäjänteiseen rahoitukseen

Jaa

Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls käsitteli yliopistojen taloudellista tilannetta puhuessaan lukuvuoden avajaisissa tiistaina 7. syyskuuta.

— Fuusiovaiheen jälkeen Tampereen yliopisto joutuu tasapainottamaan talouttaan tilanteessa, jossa julkisen talouden liikkumavaran kapeneminen heijastuu voimakkaasti yliopistojen rahoitukseen. Tieteen rahoituksessa Suomen Akatemian myöntövaltuuteen suunniteltu merkittävä leikkaus tulisi osumaan kipeästi myös Tampereen yliopistoon, Walls totesi.



— Lisäksi tulevina vuosina yliopistokenttää haastaa hallitusohjelman tavoite, jonka mukaan vähintään puolet nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon vuoteen 2030 mennessä. Korkeakoulujen odotetaan yltävän tähän tavoitteeseen ilman kustannukset täysmääräisesti kattavaa lisäpanostusta.



Toimintaympäristön kehitys ja taloudellinen näkymä edellyttävät Tampereen yliopistolta selkeitä strategisia valintoja ja toimenpiteiden vaikuttavuutta.



— Yliopiston ydintoimintojen – tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen – turvaamiseksi ja vahvistamiseksi on tärkeä edistää tilakehitystä kampuskehitysstrategian mukaisesti, uudistaa tukipalvelutoimintoja sekä realisoida fuusion synergiahyödyt täysmääräisesti, rehtori sanoi.



Ydintoimintojen osalta Tampereen yliopisto keskittyy lähivuosina erityisesti tutkimuksen ja koulutuksen laatuun ja vaikuttavuuteen sekä kansainvälisen veto- ja pitovoimamme vahvistamiseen. Tänä syksynä toimintansa käynnistävät kaksi yliopiston omaa tutkimusta vahvistavaa avausta, tieteenalarajat ylittävät tutkimusalustat sekä uusi monitieteinen tutkijakollegium.



— Maamme hallitukselle yliopistoilla on yhteinen viesti: tulevan varalle paras vakuutus on panostus tutkimukseen ja koulutukseen. Vahva tiedeperusta on avainasemassa, kun tahdomme turvata innovaatiokykymme, vauhdittaa kestävää kasvua ja varautua kriiseihin. Suomen tieteen ja kilpailukyvyn turvaamiseksi tarvitaan sitoutumista korkeatasoisen tutkimuksen ja koulutuksen pitkäjänteiseen rahoitukseen ja TKI-investointien kasvattamiseen, Walls totesi.

Juhlapuheen pitänyt johtaja Mari Pantsar Sitrasta käsitteli ekologista kestävyyskriisiä.

— Parhaan motivaation toiminnalle ekologisen kestävyyskriisin ratkaisemisessa antaa tutkittu tieto, joka kertoo, että ongelmat ovat vielä luonnontieteellisesti, teknisesti ja taloudellisesti ratkaistavissa. Nyt ne on saatava myös poliittisesti ratkaistua, Pantsar sanoi.

— Onneksi politiikka on ihmisten luomaa, joten sen suuntaa voidaan kääntää. Luonnontieteellisiä faktoja emme voisi muuttaa, Pantsar huomautti.

Ylioppilaskunnan edustajana puhui Tampereen ylioppilaskunta TREY:n puheenjohtaja Iiris Taubert.



Juhlassa julkistettiin Tampereen yliopiston Vuoden alumni. Hän on tekniikan tohtori, Cargotecin Kalmar-liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja Antti Kaunonen.



Yliopistolaisille jaetaan avajaispäivänä useita tunnustuksia. Yliopisto jakaa yhteiskunnallisen vaikuttavuuden palkinnon ja ylioppilaskunta TREY palkitsee hyvät opettajat. Lisäksi palkitaan parhaita väitöskirjoja ja vaikuttavia julkaisijoita.