Rehtori Minna Martikainen Vaasan yliopiston lukuvuoden avajaisissa: ”On huolehdittava koulutuksen laajasta saavutettavuudesta ja riittävästä tutkimusrahoituksen turvaamisesta”

– Tänä päivänä maassamme on yhteensä 35 korkeakoulua, joista 13 on yliopistoja. Korkeakouluverkosto kattaa tasaisesti koko maan. Kyseessä on mittava pääomavaranto, joka on maahamme onnistuttu luomaan. Tämä on se osaamispääoma, jonka varaan yhteiskuntamme rakentuu nyt ja tulevaisuudessa.

Rehtori Martikainen korosti, että on ponnisteltava sinnikkäästi, jotta maamme nuoriso kokee koulutuksesta saatavan hyödyn merkitykselliseksi ja kouluttautuvat.

– Siksi on erityisesti huolehdittava koulutuksen laajasta saavutettavuudesta.

Martikainen painotti, ettei tällaisessa tilanteessa ole tilaa rasismiin viittaaville ongelmille.

– Me tarvitsemme kansainvälisiä osaajia maahamme. Julkisen sektorin ja poliittisen järjestelmän tehtävänä on tukea koulutuksen ja integraation prosessia maksimaalisesti ja tehokkaasti kokonaiskansantaloudellista Suomen merkittävää riskiä pienentäen eikä kasvattaen.

Puheessaan Martikainen peräänkuulutti myös tieteen rahoituksen turvaamisen tärkeyttä.

– Haluan viitoittaa syksyn poliittisiin päätöksiin, että kilpailukyvyn kehittäminen koko Suomen eduksi vaatii aidosti sen, että korkeakoulujen tutkimusrahoitus turvataan riittävälle tasolle, tehokkaasti kohdentaen. Tämä tutkimusrahoitus voidaan ohjata yritysten TKI-toimintoja tukevaksi eri toiminnoilla. Mutta ellei tutkimussektorilla – yliopistoilla ja korkeakouluilla - ole aidosti riittävää määrää tutkimusrahoitusta, meidän on turha ajatella, että kansainvälisessä kilpailussa joku muu maa huolehtii meidän kansakuntamme tutkimusosaamisesta. Se meidän on tehtävä ihan itse.

Martikaisen mukaan Suomen tuleva kilpailukyky taataan laajalla ja korkealaatuisella osaamispohjalla, kansainvälisesti tasokkaalla tutkimuksella, jolla on laaja ja vakaa rahoituspohja, sekä toimivilla yhteistyörakenteilla, joissa tutkittu tieto siirtyy mahdollisimman joustavasti yritysten kautta liiketoimintaan.

– Lisäksi turvallinen, vakaa, mahdollisimman ennustettava ja vähän riskejä sisältävä toimintaympäristö niin kotimaisille kuin kansainvälisille yrityksille sekä julkiselle sektorille takaa maamme hyvinvoinnin.

Jarno Syrjälä on Vuoden alumni



Lukuvuoden avajaisissa palkittiin Vaasan yliopiston vuoden alumnina 2023 alivaltiosihteeri Jarno Syrjälä. Hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi vuonna 1988 silloisesta markkinoinnin ja ulkomaankaupan koulutusohjelmasta. Valmistumisen jälkeen Syrjälä on tehnyt mittavan uran diplomaattina.

– Tämä on minulle suuri kunnia, ja olen tästä osoituksesta hyvin otettu. Siitä on kulunut jonkin verran aikaa, kun lähdin Vaasasta. Suhtaudun hyvin positiivisesti entiseen opinahjooni ja myös Vaasan kaupunkiin, jossa elinkeinoelämän ja oppilaitosten yhteistyö on ollut aina tiivistä, sanoo Syrjälä.

Syrjälä on jo kolmekymmentä vuotta kestäneen uransa aikana pitänyt aktiivisesti yhteyttä Vaasan yliopistoon. Hän on jakanut uransa aikana kehittynyttä osaamistaan luennoitsijana, kolumnistina ja juhlapuhujana niin Vaasan yliopiston kuin Vaasan korkeakouluverkostonkin tilaisuuksissa. Hän on eri yhteyksissä positiivisesti tuonut esiin Vaasan yliopistoa ja luonut sekä lisäarvoa että yhteiskunnallista vuorovaikutusta liike-elämän ja yliopiston välille. Hän pitää aktiivisesti yllä yhteyttä opiskeluaikansa verkostoon ja on erinomainen esikuva tämän päivän opiskelijoille.

Pohjanmaan kauppakamari -palkinto professori Miadreza Shafie-khahille



Pohjanmaan kauppakamari on myöntänyt lukuvuoden avajaisissa Vaasan yliopiston kestävien ja joustavien energiajärjestelmien professorille Miadreza Shafie-khahille 5000 euron palkinnon hänen toimittamastaan kirjasta, joka tarkastelee kaupankäyntiä paikallisilla energiamarkkinoilla ja energiayhteisöissä.

Miadreza Shafie-khahin toimittama kirja Trading in Local Energy Markets and Energy Communities: Concepts, Structures and Technologies on julkaistu Springer-kustantamon kirjasarjassa. Kirja on monitieteinen, ja useimmissa sen luvuissa kirjoittajana on Shafie-khah itse tai muu Vaasan yliopiston tutkijoista tai professoreista.

– Olen todella iloinen saadessani tämän palkinnon. Kaupankäynti paikallisilla energiamarkkinoilla ja energiayhteisöissä on erittäin ajankohtainen ja polttava aihe – eikä vain Suomessa, vaan kaikkialla maailmassa, sanoo syyskuun alussa professoriksi nimitetty Shafie-khah.

Professori Shafie-khah on tutkimuksissaan keskittynyt etenkin sähkömarkkinoihin, kysyntäjoustoon, energian hinnan, kysynnän ja uusiutuvan energian tuotannon ennustamiseen sekä lohkoketjuhin. Hän on Research.comin listauksen mukaan yksi maailman nousevista tieteen tähdistä ja kuuluu Stanfordin yliopiston julkaiseman listan mukaan kahteen prosenttiin maailman vaikuttavimmista tutkijoista.

Pohjanmaan Kauppakamari -palkinto myönnetään edellisen lukuvuoden aikana Vaasan yliopistossa tehdylle tutkimukselle, julkaisulle tai väitöskirjalle, joka liittyy energia-alaan.

– Tarvitsemme huippuosaajia tekemään tutkimusta ja kehitystä yliopistossa, korkeakouluissa sekä elinkeinoelämän palveluksessa. Haluamme olla tukemassa tätä Kauppakamari-palkinnon myötä, sanoo Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Mikael Hallbäck.

