Reijo Karhinen kutsuttu Savonlinnan Oopperajuhlien kunniapuheenjohtajaksi 

Kunniapuheenjohtajaksi kutsutaan Oopperajuhlien toiminnassa ansioituneita henkilöitä. Aiemmin tunnustuksen ovat saaneet Jorma Ollila, Eero Rantala, Sari Baldauf, Heikki Lehmusto ja Anja Valtonen.

Vuorineuvos Reijo Karhinen on kutsuttu Savonlinnan Oopperajuhlien valtuuston kunniapuheenjohtajaksi. Karhinen on toiminut Savonlinnan Oopperajuhlien valtuuston jäsenenä, valtuuston puheenjohtajana, hallituksen jäsenenä sekä hallituksen varapuheenjohtajana.



Karhiselle nimitys on iloinen asia. ”Kunniapuheenjohtajuus kytkee minut sellaisten nimien joukkoon, että kyllä päällimmäinen tunne kiteytyy sanaan wau!” Suhde Oopperajuhliin on ollut pitkä ja lämmin niin yksityishenkilönä, yhteistyökumppanina kuin hallintohenkilönäkin. ”Voin avoimin mielin todeta, että kyseessä on ollut rakkaussuhde. Rakkaus nimenomaan Oopperajuhliin ja alueeseen. Ja tämä suhde jatkuu”, Karhinen kertoo.



Kunniapuheenjohtajaksi kutsuminen on Oopperajuhlien tapa huomioida ja kiittää sellaisia henkilöitä, joiden henkilökohtainen panostus ja Oopperajuhlien hyväksi toimiminen on ollut merkittävää. ”Reijo Karhinen on tehnyt pitkään töitä Oopperajuhlien eteen. Hänen tyyppisiä henkilöitä tarvitaan, jotta juhlien upeat perinteet jatkuvat.” Oopperajuhlien valtuuston puheenjohtaja Johanna Lamminen kommentoi. ”Reijo Karhinen on merkittävällä intohimolla ja taidolla ollut vahvasti tukemassa Oopperajuhlia ja siitä olemme hänelle erittäin kiitollisia”, Oopperajuhlien festivaalijohtaja Jan Strandholm jatkaa.



Savonlinnan Oopperajuhlat järjestetään 4.7.-3.8.2019. Ensi kesänä uutuustuotantona esitetään Rossinin Sevillan parturi, jonka ohjaa Kari Heiskanen. Olavinlinnassa nähdään myös Rigoletto, Ryöstö seraljista sekä kaksi kovan tason vierailijaa, Wienin Volksoper ja Milanon Teatro alla Scala.