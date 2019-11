Reilu Teko -keräyksessä 673 000 kiloa muovia talteen

Tämän vuoden talteen kerätty lannoite- ja siemensäkkimäärä on noin 70 % kaikesta kierrossa olevasta materiaalista. Määrä on yli 60 000 kiloa viime vuotta suurempi. 4H-järjestöjen ja Yara Suomen koordinoimassa keräyksessä työllistyy vuosittain iso määrä nuoria.

4H-nuoret ahkeroivat taas kesällä Reilu Teko -lannoite- ja siemensäkkikeräyksen parissa. Keräykseen saatiin 673 000 kiloa muovia jatkokäsittelyä varten. Keräysmuovista valmistetaan esimerkiksi vannenauhaa saha- ja rakennusteollisuuteen.

”Vuoden 2019 keräysmäärä on upea. Keräysmäärissä on vuosittaista vaihtelua, mutta tämä on kärkikastissa. Määrä on esimerkiksi viime vuotta 62 000 kiloa suurempi. Tänä vuonna keräyspottia on kasvattanut se, että mukana on lannoite- ja siemensäkkien lisäksi entistä enemmän rehusäkkejä. Yleinen keskustelu muovista ja pakkausmateriaalien kierrätyksestä on varmasti myös kannustanut viljelijöitä osallistumaan keräykseen. Haluan kiittää viljelijöitä, 4H-järjestöjä ja yhteistyökumppaneita keräyksen onnistumisesta”, Yara Suomen kaupallinen johtaja Timo Räsänen sanoo.

"Reilu Teko on on huikea ympäristöteko"

Palkitsemistilaisuudessa Helsingissä Räsänen luovutti Suomen 4H-liitolle 137 736 euron arvoisen shekin. Keräyksen tuotto käytetään keräykseen osallistuneiden nuorten palkkoihin ja nuorisotyön tukemiseen.

”Haluamme mahdollistaa nuorille tekemisen paikkoja, joissa he voivat kantaa vastuuta ympäristöstä konkreettisella tavalla ja samalla työllistyä sekä ansaita omaa rahaa. Reilu Teko -keräys on erinomainen tapa lisätä nuorten ymmärrystä kiertotaloudesta”, sanoo Suomen 4H:n toimitusjohtaja Tomi Alakoski.

"Minulla on ollut suuri ilo ja kunnia toimia nyt noin kymmenen vuoden ajan Reilu Teko -säkkikeräyksen suojelijana. Viimeisen reilun 40 vuoden aikana muovia on saatu talteen lähes 38 miljoonaa kiloa, mikä on huikea ympäristöteko. Ennen kaikkea tämä on hieno asia 4H-nuorille, joille tämä saattaa olla ensimmäinen työkokemus. Ylpeydellä olen mukana suojelijana myös ensi vuonna”, maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio kommentoi.

Kunniamaininnat hyvin tehdystä työstä

Iisalmen 4H-yhdistys sai kunniamaininnan tultuaan uutena keräyspaikkana mukaan toimintaan. Toisen kunniamaininnan sai Kristinestads 4H -förening, joka lähes kolminkertaisti keräysmääränsä 30 300 kiloon. Molempia yhdistyksiä muistettiin myös 500 euron lahjashekillä.

Säkkikeräyksessä ovat mukana Suomen 4H-liitto, Finlands svenska 4H, paikalliset 4H-yhdistykset ja Yara Suomi Oy. Keräykseen osallistuvat myös Hankkija Oy, Lantmännen Agro Oy, Lantmännen Feed Oy, Tilasiemen Oy, Lassila & Tikanoja ja Maaseudun Tulevaisuus.