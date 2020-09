Reilu työ -verkosto: Työvoiman hyväksikäyttöä esiintyy myös kausityössä

Kymmenet Suomeen tulleet kausityöntekijät ovat kertoneet puutteellisista työoloista ja luvattua huonommista olosuhteista työperäisen hyväksikäytön uhreja auttaville järjestöille ja työehtojen valvonnasta vastaaville viranomaisille. Yhteydenottoja on tullut myös muun muassa metsämarjanpoimijoilta, jotka eivät työskentele Suomessa työsuhteessa, vaan tulevat maahan turistiviisumilla. Vastaavia yhteydenottoja on tullut viranomaisille ja järjestöille myös aiempina kesinä.

Yhteyttä ottaneiden joukossa on sekä suomalaisille maatiloille töihin tulleita työntekijöitä, joiden työsuhteessa sovelletaan maaseutuelinkeinojen työehtosopimusta, että luonnonmarjanpoimijoita, joiden olosuhteista on sovittu metsämarjanpoiminnan aiesopimuksessa. Aiesopimuksen on allekirjoittanut laaja joukko marja-alan yrityksiä sekä työ- ja elinkeinoministeriö ja ulkoministeriö.

“Monille poimijoille on ennen Suomeen tuloa luvattu huomattavasti parempi tulotaso, kuin mihin he ovat todellisuudessa yltäneet. Yhteydenotoissa on kerrottu myös sovittua pidemmistä työajoista, maksun vaatimisesta työpaikan saamiseksi, epäasiallisista majoitustiloista ja palkasta vähennettävistä kuluista, joista ei ollut etukäteen sovittu”, sanoo Rikosuhripäivystyksen ihmiskaupan uhrien auttamistyön koordinoiva erityisasiantuntija Pia Marttila.

Työsuojelutarkastaja Merja Laakkonen Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta on huolestunut siitä, että jotkut työnantajat ovat ohjanneet työsuhteisia kausityöntekijöitään luonnonmarjanpoimintaan ja ostaneet heiltä marjat, mutta eivät sovella työhön työehtosopimusta.

“Meille on myös tullut paljon ilmoituksia homeisista ja siivottomista majoitustiloista. Ainoa peseytymismahdollisuus on likaisessa joessa ja ruokailu taivasalla. Työntekijöitä kuljetetaan pellolta toiselle pakettiauton tavaratilassa, joka ei ole tarkoitettu henkilökuljetuksiin. Jossakin tapauksessa majoitus on järjestetty jopa sadan kilometrin päähän työpaikasta, johon työntekijät ovat kulkeneet omin kustannuksin”, Laakkonen kertoo.

Maatiloille töihin tulleet marjanpoimijat ovat kertoneet tilanteista, joissa on ennakkoon luvattu vähintään työehtosopimuksen mukainen tuntipalkka. Suomeen tullessa työntekijöille on kuitenkin kerrottu, että palkka maksetaan suorituspalkkana esimerkiksi kerätyn kilomäärän mukaan. Urakkapalkan tulisi yltää joka tapauksessa työehtosopimuksessa määritellyn minimituntipalkan tasoon ja normaalilla työvauhdilla sen ylikin, mutta käytännössä näin ei ole aina ollut.

“Työnantajat ovat vedonneet työntekijöiden hitauteen tai huonoon ammattitaitoon”, sanoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastaja Katja-Pia Jenu.

Jotkut työnantajat vetoavat myös talvituhoihin ja marjojen nopeaan kypsymiseen sekä siihen, että työntekijöitä ei ole saatu tarpeeksi, jolloin marjat ovat pilaantuneet peltoon. Vaikka nämä ovat työntekijästä riippumattomia syitä, työehtosopimuksen takuupalkkamääräystä ei ole sovellettu, vaan työnantaja siirtää yrittäjäriskiään työntekijöille. Useiden ilmoitusten mukaan työntekijöille ei ole maksettu mansikkapenkkien perkauksesta ja pilaantuneiden marjojen poistamisesta mitään. Palkka on perustunut vain myyntikelpoisten marjojen poimintakiloihin, eli on teetetty ilmaista työtä.

Jotkut työnantajat laiminlyövät säännönmukaisesti työaikakirjanpidon pitämisen, erityisesti urakkapalkan osalta, eikä palkan oikeellisuuden toteaminen luotettavasti ole mahdollista.

Kaikki eivät uskalla hakea apua

“Yhteyttä ottaneet työntekijät kertovat usein kymmenistä muista samassa tilanteessa olevista työntekijöistä, jotka eivät kuitenkaan uskalla ottaa yhteyttä auttaviin tahoihin”, kertoo Pia Marttila.

Myös SAK:n maahanmuuttajien työsuhdeneuvonnan kokemukset ovat samankaltaisia.

“Kokonaiskuvan saaminen ongelman laajuudesta on hankalaa. Maatalouden ulkomaalaisen työvoiman ongelmat jäävät helposti piiloon, kun työntekijät työskentelevät Suomessa vain lyhyen aikaa ja työpaikatkin sijaitsevat usein syrjässä” , kertoo Maaret Pulliainen SAK:n Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonnasta.

Suomeen tulevia ulkomaalaisia kausityöntekijöitä tulisikin tiedottaa entistä paremmin siitä, millaisiin vähimmäisansioihin heillä on Suomessa oikeus sekä tarjota tietoa siitä, mihin ottaa yhteyttä epäselvissä tilanteissa. Työntekijöiden pitäisi saada kausityöluvan yhteydessä selkokielinen ohjeistus palkan määräytymisen perusteista. Työntekijöitä tulisi myös kehottaa pitämään kirjanpitoa omista työtunneistaan riippumatta siitä, onko kyseessä aika- vai suoritusperusteinen työ.

“Useat työnantajat kertovat työntekijöille maksavansa palkan vasta kauden päätyttyä. Kun työntekijä sitten saa palkan käteensä päivää ennen kotiinpaluuta, ja palkka onkin vain murto-osa siitä, mitä sen pitäisi lain mukaan olla, ei asiasta enää ennätä ilmoittamaan viranomaisille. Moni joutuu luultavasti kärsimään vahingon hiljaisuudessa ja palaamaan kotiin tili miinuksella. Tämä vaikuttaa suunnitelmalliselta keinolta välttää työntekijöiden valituksia”, kertoo ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän ylitarkastaja Terhi Tafari .